Πέθανε ο ηλικιωμένος που έπεσε από μπαλκόνι 2ου ορόφου στο Ναύπλιο

Τραγικό τέλος είχε ο 71χρονος που έπεσε από μπαλκόνι δεύτερου ορόφου στο Ναύπλιο χθες (12/11) το μεσημέρι.

Ο ηλικιωμένος μεταφέρθηκε βαριά τραυματίας στο κοντινότερο νοσοκομείο στο Ναύπλιο, όμως η κατάστασή του κρίθηκε εξαιρετικά κρίσιμη, με αποτέλεσμα να αποφασιστεί η διακομιδή του σε νοσοκομείο της Αθήνας.

Κατά τη μεταφορά, και ενώ το ασθενοφόρο βρισκόταν κοντά στην Κόρινθο, ο 71χρονος υπέκυψε στα τραύματά του, παρά τις προσπάθειες των διασωστών.

Οι συνθήκες της πτώσης παραμένουν αδιευκρίνιστες και την προανάκριση για το συμβάν έχει αναλάβει το αρμόδιο τμήμα της Διεύθυνσης Αστυνομίας Αργολίδας.