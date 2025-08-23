Πάτρα: Το «Panic Button» έσωσε 30χρονη από τον πρώην σύζυγό της

Στην Πάτρα, η εφαρμογή «Panic Button» απέδειξε την αποτελεσματικότητά της όταν μια 30χρονη γυναίκα κατάφερε να καλέσει άμεσα βοήθεια και να σωθεί από τον πρώην σύζυγό της, ο οποίος την καταδίωκε. Το απόγευμα της Παρασκευής (22/08), καθώς κινούνταν με το αυτοκίνητό της στην οδό Ακρωτηρίου, ο 41χρονος πρώην σύζυγός της την ακολούθησε με μηχανή, θέτοντας την ασφάλειά της σε κίνδυνο.

Σύμφωνα με το pelop.gr, η γυναίκα ενεργοποίησε αμέσως την εφαρμογή «Panic Button», στέλνοντας σήμα στην Αστυνομία, που ανταποκρίθηκε άμεσα και συνέλαβε τον άνδρα. Ο 41χρονος είχε απασχολήσει ξανά τις αρχές για περιστατικά βίας κατά της ίδιας γυναίκας. Το περιστατικό αναδεικνύει τη σημασία της εφαρμογής, που επιτρέπει σε γυναίκες-θύματα ενδοοικογενειακής βίας να ειδοποιούν άμεσα τις αρχές σε περιπτώσεις κινδύνου.