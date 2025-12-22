Πρέπει να βγαίνουν στη δημοσιότητα οι καταγγελίες που αφορούν δημόσια πρόσωπα;
Πρέπει να βγαίνουν στη δημοσιότητα οι καταγγελίες που αφορούν δημόσια πρόσωπα; Ψήφισε Εδώ
Ψήφισε Εδώ
Πρέπει να βγαίνουν στη δημοσιότητα οι καταγγελίες που αφορούν δημόσια πρόσωπα; Ψήφισε Εδώ
Ψήφισε Εδώ
ΕΛΛΑΔΑ

Πάτρα: Θύμα άγριου ξυλοδαρμού ένας 25χρονος – Συνελήφθη ένας 40χρονος

Τον χτύπησαν και με ξύλινα ρόπαλα

Πάτρα: Θύμα άγριου ξυλοδαρμού ένας 25χρονος – Συνελήφθη ένας 40χρονος
DEBATER NEWSROOM

Θύμα άγριου ξυλοδαρμού έπεσε ένας 25χρονος στην Πάτρα, με την ΕΛΑΣ να προχωράει στη σύλληψη ενός 40χρόνου.

Συγκεκριμένα, ο 40χρονος συνελήφθη το πρωί της Δευτέρας 22/12, ενώ αναζητείται και ένας 18χρονος. Οι δυο τους σύμφωνα με το Tempo24 προκάλεσαν σωματικές βλάβες με τα χέρια τους και με ξύλινα ρόπαλα.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Σε βάρος του συλληφθέντα σχηματίστηκε δικογραφία για παράβαση της νομοθεσίας περί όπλων και επικίνδυνη σωματική βλάβη και θα οδηγηθεί ενώπιον του εισαγγελέα.

Ειδήσεις σήμερα
ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ
ΣΧΟΛΙΑ

ΕΛΛΑΔΑ

ΟΛΗ Η ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ