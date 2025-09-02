Πάτρα: Ο οδηγός μηχανής μιλά για το θανατηφόρο τροχαίο «Δεν πέρασα με κόκκινο»

Ο 46χρονος οδηγός της μοτοσικλέτας που παρέσυρε και σκότωσε την 86χρονη γιαγιά Τιτίκα στην Πάτρα και τραυμάτισε ένα 8χρονο κορίτσι, δηλώνει κατηγορηματικά: «Δεν πέρασα με κόκκινο».

Στην εκπομπή Live News, συγγενής του μοτοσικλετιστή τόνισε ότι «σε λίγο θα πούνε ότι ήταν και εσκεμμένο, ότι ήξερε την γιαγιά και ήθελε να την σκοτώσει». Περιέγραψε τις συνθήκες του ατυχήματος, επισημαίνοντας ότι ο οδηγός προσπάθησε να αποφύγει τη γυναίκα, αλλά δεν τα κατάφερε λόγω της κίνησης του παιδιού μπρος-πίσω: «Προσπαθούσε να την αποφύγει, το έβλεπε και αυτή συνέχιζε, μπρος-πίσω, μπρος-πίσω η γυναίκα. Δέκα το βράδυ, τι ώρα ήταν πήρε το παιδάκι να το κυκλοφορήσει; Και να το περάσει από σημείο που δεν υπήρχε διάβαση καν;».

Ο συγγενής πρόσθεσε ότι η αδελφή της γυναίκας ήταν μπροστά και παρακολούθησε το περιστατικό, ενώ ο οδηγός «το ορκίζεται ότι δεν έχει περάσει με κόκκινο και αν υπήρχαν κάμερες, να ψάξουν τις κάμερες». Σημείωσε ακόμη ότι ο οδηγός ζήτησε συγγνώμη από την οικογένεια και επανέλαβε: «Δεν είχα σκοπό να σκοτώσω την γυναίκα. Δεν πρόλαβε να φρενάρει, ενώ φρέναρε δεν σταμάτησε η μηχανή γιατί πήγαινε μία μπροστά, μία πίσω. Να τον λένε δολοφόνο;».

Από την άλλη πλευρά, αυτόπτης μάρτυρας που θα μιλήσει στο Live News ανέφερε: «Όλα τα είδα. Η γιαγιά ανάθεμα αν κοίταξε, αν ερχόταν κάτι. Η γιαγιά όπως ήταν το μικρό την τραβούσε μπροστά. Ένα μέτρο μπροστά ήταν το μικρό, γι΄ αυτό το μικρό γλίτωσε, γιατί ήταν πιο πολύ επάνω στην γιαγιά. Ότι έτρεχε η μηχανή, έτρεχε. Δεν το αντιλέγω, αν πέρασε με κόκκινο ή αν έφυγε με κόκκινο, ούτε αυτό το ξέρω. Δεν μπορούσα να δω γιατί το φανάρι είναι από την απέναντι πλευρά».

Ο οδηγός, που φέρεται να έχει ποινικό παρελθόν, προσήλθε και σήμερα στα δικαστήρια για την απολογία του, με τις επερχόμενες ποινές σε περίπτωση καταδίκης να είναι ιδιαίτερα αυστηρές.

Το χρονικό

Το τροχαίο σημειώθηκε στην Ακτή Δυμαίων, στο ύψος της οδού Μαξίμου στην Πάτρα, όταν μια μηχανή μεγάλου κυβισμού παρέσυρε μια γυναίκα και την 8χρονη εγγονή της, την ώρα που προσπαθούσαν να διασχίσουν τον δρόμο.

Η 86χρονη γυναίκα υπέκυψε στα τραύματά της, ενώ το μικρό κορίτσι μεταφέρθηκε άμεσα στο νοσοκομείο με τραυματισμούς, χωρίς, σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, να διατρέχει κίνδυνο η ζωή του.

Αυτόπτες μάρτυρες ανέφεραν ότι ο οδηγός της μηχανής φέρεται να ξεκίνησε με κόκκινο φανάρι και να κινούνταν με μεγάλη ταχύτητα, γεγονός που εξετάζεται από την Τροχαία Πατρών.

Η σύγκρουση ήταν τόσο σφοδρή, που η μηχανή κατέληξε περίπου 150 μέτρα μακριά από το σημείο της παράσυρσης, ενώ ο οδηγός τραυματίστηκε ελαφρά και μεταφέρθηκε για τις πρώτες βοήθειες.