Πάτρα: Η στιγμή που ΙΧ καρφώνεται πάνω σε απορριμματοφόρο – Ένας τραυματίας, δείτε το σοκαριστικό βίντεο

Ένα σοβαρό τροχαίο σημειώθηκε το περασμένο Σάββατο (27/12) στην Πάτρα όταν ΙΧ καρφώθηκε στο πίσω μέρος απορριμματοφόρου με αποτέλεσμα να τραυματιστεί ένας εργαζόμενος.

Το τροχαίο συνέβη το πρωί του Σαββάτου (27/12) όταν λίγο μετά τις 8 όταν απορριμματοφόρο του δήμου σταμάτησε στην οδό Κορίνθου και οι δύο εργαζόμενοι σταμάτησαν για να αδειάσουν τον κάδο.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ξαφνικά ένα μαύρο αυτοκίνητο έρχεται με μεγάλη ταχύτητα προς το μέρος του και καρφώνεται πάνω στο όχημα του δήμου Πάτρας. Από τη σύγκρουση τραυματίστηκε ο ένας από τους δύο υπαλλήλους καθαριότητας του δήμου ενώ από τύχη αποφεύχθηκε η τραγωδία.

Όπως αποδείχθηκε, ο οδηγός του αυτοκινήτου ήταν μεθυσμένος.