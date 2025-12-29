Όσο σκληραίνουν οι αγροτικές κινητοποιήσεις, πλησιάζει η λύση ή απομακρύνεται ο διάλογος με την κυβέρνηση;
ΕΛΛΑΔΑ

Πάτρα: Η στιγμή που ΙΧ καρφώνεται πάνω σε απορριμματοφόρο – Ένας τραυματίας, δείτε το σοκαριστικό βίντεο

Το τροχαίο σημειώθηκε το πρωί του Σαββάτου

Πάτρα: Η στιγμή που ΙΧ καρφώνεται πάνω σε απορριμματοφόρο – Ένας τραυματίας, δείτε το σοκαριστικό βίντεο
DEBATER NEWSROOM

Ένα σοβαρό τροχαίο σημειώθηκε το περασμένο Σάββατο (27/12) στην Πάτρα όταν ΙΧ καρφώθηκε στο πίσω μέρος απορριμματοφόρου με αποτέλεσμα να τραυματιστεί ένας εργαζόμενος.

Το τροχαίο συνέβη το πρωί του Σαββάτου (27/12) όταν λίγο μετά τις 8 όταν απορριμματοφόρο του δήμου σταμάτησε στην οδό Κορίνθου και οι δύο εργαζόμενοι σταμάτησαν για να αδειάσουν τον κάδο.

Ξαφνικά ένα μαύρο αυτοκίνητο έρχεται με μεγάλη ταχύτητα προς το μέρος του και καρφώνεται πάνω στο όχημα του δήμου Πάτρας. Από τη σύγκρουση τραυματίστηκε ο ένας από τους δύο υπαλλήλους καθαριότητας του δήμου ενώ από τύχη αποφεύχθηκε η τραγωδία.

Όπως αποδείχθηκε, ο οδηγός του αυτοκινήτου ήταν μεθυσμένος.

