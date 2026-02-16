Πάτρα: Για τουλάχιστον πέντε ημέρες ήταν νεκρές οι δύο αδελφές – Σε προχωρημένη σήψη οι σοροί

Σε κατάσταση προχωρημένης αποσύνθεσης εντοπίστηκαν οι σοροί δύο αδελφών, οι οποίες βρέθηκαν δίπλα δίπλα μέσα στην οικία τους στην Πάτρα, το μεσημέρι της Δευτέρας (16/02).

Σύμφωνα με όσα γράφει το Patrapress.gr, πιθανολογείται ότι ο θάνατος των ηλικιωμένων αδελφών προήλθε τουλάχιστον 4-5 ημέρες πριν τον εντοπισμό τους. Κινητικά προβλήματα αντιμετώπιζαν οι δύο γυναίκες, ηλικίας 66 και 68 ετών, οι οποίες βρέθηκαν νεκρές η μία στο κρεβάτι και η άλλη δίπλα της, στο σπίτι τους, επί της οδού Μαραθωνομάχων στην Πάτρα.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Μάρτυρες μιλώντας στο Patrapress.gr, ανέφεραν ότι «ζούσαν μόνες τους απομονωμένα, δεν είχαν πολλές επαφές. Δεν είχαν οικογένεια, παιδιά, μόνο κάποιο συγγενή στην Αθήνα».

Τις Αρχές τις ειδοποίησαν οι γείτονες, οι οποίοι είχαν μέρες να “δουν” κάποιο ίχνος ζωής των δύο γυναικών. Με τη συνδρομή κλειδαρά οι αστυνομικοί μπήκαν στο σπίτι στην περιοχή της Εγλυκάδας, και αντίκρυσαν τις δύο σορούς.

Από την πρώτη στιγμή αποκλείστηκε το ενδεχόμενο της εγκληματικής ενέργειας.

Η κατοικία ήταν κλειδωμένη όταν εντοπίστηκε, ενώ στο εσωτερικό της δεν διαπιστώθηκαν ίχνη αναστάτωσης, καθώς ο χώρος ήταν τακτοποιημένος. Στο σπίτι βρέθηκαν φαρμακευτικά σκευάσματα, τα οποία, σύμφωνα με πληροφορίες, λάμβαναν οι δύο αδελφές, που φέρεται να αντιμετώπιζαν προβλήματα ψυχιατρικής φύσεως.

Στην Ιατροδικαστική Υπηρεσία Πατρών μεταφέρθηκαν οι σοροί, για νεκροψία – νεκροτομή, τα αποτελέσματα της οποίας αναμένεται να δοθούν απαντήσεις για τα αίτια και τις συνθήκες θανάτου των δυο γυναικών.