Τραγωδία στην Πάτρα: Βρέθηκαν νεκρές δύο αδελφές μέσα στο σπίτι τους

Νεκρές εντοπίστηκαν δύο αδελφές, ηλικίας 66 και 68 ετών, μέσα στο σπίτι τους στην οδό Μαραθωνομάχων, στην περιοχή της Εγλυκάδας στην Πάτρα.

Σύμφωνα με όσα γράφει το Tempo24.news, οι δύο γυναίκες αντιμετώπιζαν σοβαρά προβλήματα υγείας, καθώς η μία ήταν κατάκοιτη, ενώ η δεύτερη σχεδόν κατάκοιτη.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Άτομα από το περιβάλλον τους ειδοποίησαν τις Αρχές, όπου οι αστυνομικοί έσπευσαν στο σημείο. Με τη βοήθεια κλειδαρά οι αστυνομικοί μπήκαν στο διαμέρισμα, όπου εντόπισαν τις δύο γυναίκες χωρίς τις αισθήσεις τους.

Μέχρι στιγμής τα στοιχεία δεν δείχνουν ενδείξεις εγκληματικής ενέργειας ή ανθρωποκτονίας, αλλά θανάτους σε παθολογικά αίτια. Ωστόσο αναμένεται να ολοκληρωθούν οι προβλεπόμενες ιατροδικαστικές εξετάσεις ώστε να διευκρινιστούν τα ακριβή αίτια.