Πάτρα: Επεισοδιακή σύλληψη 35χρονου για ενδοοικογενειακή βία – Προσπάθησε να αρπάξει το όπλο αστυνομικού

Επεισοδιακή σύλληψη 35χρονου άνδρα σημειώθηκε το βράδυ της Τρίτης στην Πάτρα, μετά από καταγγελία για ενδοοικογενειακή βία.

Σύμφωνα με το tempo24, όλα συνέβησαν αργά το βράδυ της Τρίτης, 11 Νοεμβρίου όταν οι αστυνομικοί κλήθηκαν να επέμβουν σε ενδοοικογενειακό επεισόδιο, με πρωταγωνιστή τον 35χρονο.

Ο άνδρας δεν συμμορφώθηκε στις υποδείξεις των αστυνομικών και αντιστάθηκε σθεναρά απωθώντας και χτυπώντας τους με τα χέρια.

Οι αστυνομικοί κατάφεραν να του περάσουν χειροπέδες, με τον συλληφθέντα να επιχειρεί να αποσπάσει το όπλο αστυνομικού από τη θήκη του, χωρίς ωστόσο -ευτυχώς- να τα καταφέρει. Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για απείθεια, εξύβριση, βία κατά υπαλλήλων και απόπειρα κλοπής.

Με εντολή εισαγγελέα ο άνδρας μεταφέρθηκε στην ψυχιατρική κλινική του ΠΓΝΠ όπου μετά από εξέταση των γιατρών κρίθηκε σκόπιμη η ακούσια νοσηλεία του.