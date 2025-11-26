“Ιθάκη”: Εσείς θα διαβάσετε το βιβλίο του Αλέξη Τσίπρα;
Πάτρα: Χειροπέδες σε δύο 17χρονους για τον τραυματισμό 12χρονου από κροτίδα σε σχολείο

Οι κατηγορίες που τους βαραίνουν

H Αστυνομία συνέλαβε σήμερα, Τετάρτη (26/11) δύο 17χρονους, οι οποίοι σχετίζονται με την κροτίδα που εξερράγη το πρωί της Τρίτης (25/11) στο Γυμνάσιο – Λύκειο Ρίου στην Πάτρα, και είχε ως αποτέλεσμα να τραυματιστεί ένας 12χρονος μαθητής.

Σύμφωνα με όσα γράφει το tempo24news.gr, οι δύο συλληφθέντες μαθητές του Λυκείου Ρίου κατηγορούνται για πρόκληση σωματικής βλάβης και παράβαση της νομοθεσίας περί βεγγαλικών & πυροτεχνημάτων.

Η έρευνα των αστυνομικών ο ένας από τους 17χρονους προσπάθησε – χωρίς να τα καταφέρει – να ενεργοποιήσει την κροτίδα, ενώ στη συνέχεια την παρέδωσε στον δεύτερο, ο οποίος την άναψε και την εκτόξευσε έξω από σχολική αίθουσα.

Εξερράγη η κροτίδα με αποτέλεσμα να τραυματιστεί ένας 12χρονος μαθητής στο αυτί από θραύσμα.

Ο ανήλικος μεταφέρθηκε άμεσα στο Καραμανδάνειο Νοσοκομείο Παίδων Πάτρας ώστε να λάβει τις πρώτες βοήθειες και λίγο αργότερα έλαβε εξιτήριο.

