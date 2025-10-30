Πάτρα: Άγριο επεισόδιο σε νυχτερινό κέντρο – Του έριξε γροθιά κι έβγαλε όπλο

Στη σύλληψη ενός αλλοδαπού προχώρησαν οι αστυνομικές Αρχές στην Πάτρα το βράδυ της Τετάρτης (29.10) με τις κατηγορίες της επικίνδυνης σωματικής βλάβης, της παράβασης του νόμου περί όπλων και της κατοχής ναρκωτικών.

Ειδικότερα, ο κατηγορούμενος χθες τα ξημερώματα, στην Πάτρα, βρέθηκε σε κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος και μαζί με ένα ακόμα άτομο προκάλεσαν σωματικές βλάβες σε έναν άνδρα, ο οποίος έχασε τις αισθήσεις του και μεταφέρθηκε σε νοσοκομείο της Πάτρας.

Σύμφωνα με το προανακριτικό υλικό ο συλληφθείς αμέσως μετά την πρόκληση των σωματικών βλαβών χρησιμοποίησε όπλο το οποίο είχε στην μέση του, κινήθηκε απειλητικά προς το μέρος του θύματος και το όπλισε. Οι θαμώνες που βρίσκονταν στο κατάστημα τον απέτρεψαν από το να κάνει χρήση όπλου.

Ο συλληφθείς εντοπίστηκε από τους αστυνομικούς του Τμήματος Άμεσης Δράσης Πατρών, στο κατάστημα και συνελήφθη, ενώ σε έρευνα που ακολούθησε στην οικία του οι αστυνομικοί της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Πατρών, βρήκαν και κατάσχεσαν μικροποσότητα κοκαΐνης, 1000 ευρώ, δύο φορητούς ασυρμάτους και μεταλλικές χειροπέδες.

Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αχαΐας.