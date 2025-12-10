Πάτρα: Άγρια επίθεση ομάδας Ρομά σε δύο νεαρούς – Τους ξυλοκόπησαν και τους απείλησαν με κατσαβίδι

Επίθεση από ομάδα Ρομά δέχθηκαν τα ξημερώματα της Τετάρτης (10.12.25) δύο νεαροί ηλικίας 23 ετών, στην οδό Μαιζώνος, στην Πάτρα.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με το Tempo24.news οι δύο νεαροί ξυλοκοπήθηκαν από ομάδα Ρομά, εκ των οποίων μάλιστα ο ένας τους απείλησε με κατσαβίδι, ώστε να τους αποσπάσουν χρήματα.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Οι δράστες κατάφεραν να αποσπάσουν από τους νεαρούς ένα πορτοφόλι με χρηματικό ποσό και διάφορα έγγραφα.

Σε βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία για ληστεία από κοινού, επικίνδυνη σωματική βλάβη και παράβαση της νομοθεσία περί οπλών.