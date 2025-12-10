Τα μπλόκα ωφελούν τον αγώνα και τη δημόσια εικόνα των αγροτών;
ΕΛΛΑΔΑ

Πάτρα: Άγρια επίθεση ομάδας Ρομά σε δύο νεαρούς – Τους ξυλοκόπησαν και τους απείλησαν με κατσαβίδι

Σε βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία

(Βασίλης Παπαδόπουλος /Eurokinissi)
DEBATER NEWSROOM

Επίθεση από ομάδα Ρομά δέχθηκαν τα ξημερώματα της Τετάρτης (10.12.25) δύο νεαροί ηλικίας 23 ετών, στην οδό Μαιζώνος, στην Πάτρα.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με το Tempo24.news οι δύο νεαροί ξυλοκοπήθηκαν από ομάδα Ρομά, εκ των οποίων μάλιστα ο ένας τους απείλησε με κατσαβίδι, ώστε να τους αποσπάσουν χρήματα.

Οι δράστες κατάφεραν να αποσπάσουν από τους νεαρούς ένα πορτοφόλι με χρηματικό ποσό και διάφορα έγγραφα.

Σε βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία για ληστεία από κοινού, επικίνδυνη σωματική βλάβη και παράβαση της νομοθεσία περί οπλών.

