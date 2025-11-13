Κρητική βεντέτα: Έχει ασχοληθεί σοβαρά το ελληνικό κράτος;
Πάτρα: 23χρονος ταμπουρώθηκε σε μπαλκόνι – Το είχε σκάσει από την ψυχιατρική κλινική του Ρίου

Στο σημείο βρέθηκα ισχυρές δυνάμεις της αστυνομίας

Αναστάτωση επικράτησε στη Πάτρα το μεσημέρι της Πέμπτης (13/11) όταν νεαρός ταμπουρώθηκε σε μπαλκόνι αφού πρώτα το έσκασε από την ψυχιατρική κλινική του Ρίου.

Όπως αναφέρει το tempo24.news.gr, λίγο πριν 3.30 το μεσημέρι στην πλατεία Βούδ της Πάτρας, όπου βρίσκεται βρέθηκε ταμπουρωμένος σε μπαλκόνι πρώτου ορόφου πολυκατοικίας ένας 23χρονος άνδρας, ο οποίος σύμφωνα με πληροφορίες κρατούσε μαχαίρι.

Ο νεαρός, πριν από δύο ημέρες, είχε συλληφθεί έπειτα από επεισοδιακό περιστατικό, κατά τη διάρκεια του οποίου φέρεται να προσπάθησε να αποσπάσει το όπλο ενός αστυνομικού.

Μετά τη σύλληψή του είχε διακομιστεί στην Ψυχιατρική Κλινική στο νοσοκομείο Ρίου, από όπου κατάφερε να διαφύγει.

Στο σημείο βρέθηκα ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις και ένας διαπραγματευτής. Μετά από ενέργειες του Αστυνόμου, διαπραγματευτή της ΕΛ.ΑΣ, ο 23χρονος βγήκε ασφαλής από το διαμέρισμα και συνοδεία αστυνομικών επέστρεψε στην Ψυχιατρική Κλινική Ρίου.

