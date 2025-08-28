Παλλήνη: 43χρονος εγκατέστησε κρυφές κάμερες σε τουαλέτες εταιρείας και είχε στην κατοχή του πορνογραφικό υλικό ανηλίκων

Ελεύθερος αφέθηκε ο 43χρονος εργαζόμενος από την περιοχή της Παλλήνης που είχε εγκαταστήσει κάμερες κλειστού κυκλώματος στις γυναικείες τουαλέτες της εταιρείας που εργαζόταν, ενώ, στην κατοχή του βρέθηκε και υλικό παιδικής πορνογραφίας.

Σύμφωνα με όσα μετέδωσε το Mega, οι κάμερες κλειστού κυκλώματος της επιχείρησης κατέγραψαν τον 43χρονο άνδρα να πηγαίνει καθημερινά στην τουαλέτα και να αλλάζει την κάρτα μνήμης από την κρυφή κάμερα που είχε εγκαταστήσει ο ίδιος. Το κουβάρι της υπόθεσης άρχισε να ξετυλίγεται όταν μία 50χρονη συνάδελφός του εντόπισε την κάμερα και προχώρησε σε καταγγελία.

Έφοδος στο σπίτι του – Βρέθηκε πορνογραφικό υλικό ανηλίκων

Η εταιρία που δούλευε ο 43χρονος άνδρας δήλωσε ότι δεν γνώριζε τίποτα και οι αστυνομικοί τον περίμεναν να επιστρέψει από τις καλοκαιρινές του διακοπές για να κάνουν «ντου» στο σπίτι του, στο Παγκράτι.

Μόλις εκείνος γύρισε από τις διακοπές του ήρθε αντιμέτωπος με μία εικόνα που δεν περίμενε. Βρήκε τους άνδρες της ΕΛΑΣ έξω από την πόρτα του. Από έρευνες που έγιναν στο σπίτι του διαπιστώθηκε ότι είχε στην κατοχή του υλικό παιδικής πορνογραφίας με σκληρές εικόνες κακοποίησης μικρών παιδιών.

Ο 43χρονος πέρασε το κατώφλι του εισαγγελέα και κατηγορήθηκε για κατοχή υλικού παιδικής πορνογραφίας και για παράβαση της νομοθεσίας περί προστασίας προσωπικών δεδομένων.

Στη συνέχεια, αφέθηκε ελεύθερος με καταβολή προστίμου ύψους 5.000 ευρώ, και τους περιοριστικούς όρους της εμφάνισης δύο φορές τον μήνα σε αστυνομικό τμήμα και απαγόρευσης εξόδου από τη χώρα.