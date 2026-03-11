Παλαιό Φάληρο: Η περίεργη… λύση που βρήκε εργολάβος για να περάσει οπτική ίνα (φωτογραφίες)

Μία πραγματικά περίεργη λύση φαίνεται πως βρήκε εργολάβος προκειμένου να συνεχίσει τις εργασίες τοποθέτησης οπτικής ίνας, όταν ένα σταθμευμένο αυτοκίνητο στάθηκε εμπόδιο στα σχέδιά του.

Το περιστατικό σημειώθηκε στον Δήμο Παλαιού Φαλήρου, όπου συνεργείο πραγματοποιούσε έργα για την εγκατάσταση δικτύου οπτικών ινών. Ωστόσο, ένα αυτοκίνητο που ήταν παρκαρισμένο στο σημείο και δεν είχε απομακρυνθεί εμπόδιζε την κανονική εξέλιξη των εργασιών.

Νέο Φάληρο (facebook)

Αντί όμως να διακοπούν προσωρινά οι εργασίες ή να κληθεί κάποιος για να απομακρύνει το όχημα, ο εργολάβος φαίνεται πως αποφάσισε να δώσει μία… εναλλακτική λύση.

Σύμφωνα με τη φωτογραφία που αναρτήθηκε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, η οπτική ίνα τοποθετήθηκε παράλληλα με το σταθμευμένο αυτοκίνητο, προκειμένου να συνεχιστούν οι εργασίες χωρίς καθυστέρηση. Η επιλογή αυτή προκάλεσε απορία αλλά και σχόλια από όσους είδαν την εικόνα.

«Γιατί άραγε δεν κάλεσε να πάρουν το αυτοκίνητο που εμπόδιζε;» αναρωτιέται το άτομο που ανάρτησε τη φωτογραφία, σχολιάζοντας την ασυνήθιστη αυτή λύση.

Η εικόνα κάνει ήδη τον γύρο του διαδικτύου, με αρκετούς να σχολιάζουν με χιούμορ αλλά και προβληματισμό τον τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίστηκε το εμπόδιο κατά τη διάρκεια των εργασιών.