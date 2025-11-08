Ουγγαρία: Ο 21χρονος Αναστάσιος Γκαρίπης βραβεύτηκε με το «Χρυσό Μετάλλιο Τιμής» για διάσωση πατέρα και κόρης

Για πρώτη φορά στην ιστορία της, η Ουγγαρία βράβευσε έναν πολίτη ξένης χώρας με την ανώτερη διάκριση αριστείας, το «Χρυσό Μετάλλιο Τιμής». Την τιμή αυτή απέσπασε ο 21χρονος Αναστάσιος Γκαρίπης, για την ηρωική του πράξη κατά το καλοκαίρι του 2025.

Ο νεαρός από την Θεσσαλονίκη kite surfer, τον Ιούλιο του 2025, έσωσε έναν πατέρα και την κόρη του, με καταγωγή από την Ουγγαρία, οι οποίοι παρασύρθηκαν από τα κύματα ανοικτά της παραλίας της Επανομής. Το περιστατικό έγινε γνωστό μέσα από συγκλονιστικό βίντεο διάσωσης, στο οποίο συμμετείχε και η Ισπανίδα πρωταθλήτρια wing surfing, Ισέτ Σεγκούρα, η οποία επίσης τιμήθηκε για την παρέμβασή της.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η τελετή βράβευσης

Ο πατέρας του Αναστάσιου, Στέλιος Γκαρίπης, ανέφερε πως η τρίωρη τελετή στο Προεδρικό Μέγαρο της Βουδαπέστης ξεκίνησε με την ανάκρουση του εθνικού ύμνου. Ο γιος του βραβεύθηκε «για τον ηρωισμό που επέδειξε, στέλνοντας μήνυμα ελπίδας και αλληλεγγύης για την Ευρώπη του μέλλοντος». Στην εκδήλωση παρευρέθηκαν ο Έλληνας Πρέσβης Σπύρος Γεωργιλές, αξιωματούχοι της Ουγγαρίας, η Ισέτ Σεγκούρα και η οικογένεια των διασωθέντων.

Οι δηλώσεις του ήρωα

«Αξιότιμε Πρόεδρε της Δημοκρατίας, σας ευχαριστώ από τα βάθη της καρδιάς μου για αυτή την τιμή», δήλωσε ο Αναστάσιος Γκαρίπης. «Δεν περίμενα ποτέ ότι θα μου απονεμηθεί μετάλλιο για μια μέρα προπόνησής μου στη θάλασσα. Έκανα αυτό που υπαγορεύεται από την ίδια την ανθρώπινη υπόσταση: βοήθησα δύο ανθρώπους σε ανάγκη. Η θάλασσα μού δίδαξε ότι η ελευθερία συνοδεύεται από ευθύνη».

Το χρονικό της διάσωσης

Όπως είχε περιγράψει ο ίδιος στο thestival, βρισκόταν με φίλους για προπόνηση στον ποταμό Επανομής, όταν είδε τον πατέρα και την κόρη να κινδυνεύουν. «Κατευθείαν τους έδωσα τη σανίδα μου για να ξεκουραστούν. Το νερό ήταν παγωμένο και το ρεύμα ισχυρό», ανέφερε. Ζήτησε τη βοήθεια της φίλης του, Ισέτ Σεγκούρα, και καθοδήγησε ψαρόβαρκα που έφτασε στο σημείο, ενώ οι διασωθέντες χρησιμοποιούσαν τις σανίδες για περίπου 45 λεπτά, μέχρι να βρεθούν σε ασφαλές μέρος.

Η ηρωική πράξη του Αναστάσιου Γκαρίπη και η αναγνώρισή της με το «Χρυσό Μετάλλιο Τιμής» αποτελεί μήνυμα ανθρωπιάς και αλληλεγγύης, που ξεπερνά τα εθνικά σύνορα και τιμά την ίδια την ανθρώπινη υπόσταση.