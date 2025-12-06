Όταν η κοινωνία «έσπασε»: Η δολοφονία Γρηγορόπουλου και όσα ακολούθησαν

Έχουν περάσει 17 χρόνια από την δολοφονία του Αλέξη Γρηγορόπουλου. Όλα ξεκίνησαν στις 06 Δεκεμβρίου του 2008, όταν ο 15χρονος Αλέξης Γρηγορόπουλος δολοφονήθηκε εν ψυχρώ από τον ειδικό φρουρό της Ελληνικής Αστυνομίας, Επαμεινώνδα Κορκονέα στα Εξάρχεια.

Η είδηση της δολοφονίας δεν άργησε να εξαπλωθεί, με αποτέλεσμα να προκληθεί ένα τεράστιο κύμα διαδηλώσεων. Ήταν η μέρα που ξεχείλισε το ποτήρι, με την κοινωνία να αντιδρά κατά του κράτους.

Η δολοφονία του Αλέξη Γρηγορόπουλου ήταν η σπίθα που άναψε την φωτιά της κοινωνικής δυσαρέσκειας. Η βία της αστυνομίας ενίσχυσε την εντύπωση ότι η κοινωνία αντιμετωπίζει τους νέους με αποδοκιμασία και περιφρόνηση, και πλέον οι νέοι δεν θα δεχόντουσαν άλλη καταπίεση. Το ίδιο βράδυ σε όλες τις μεγάλες πόλεις της χώρας διοργανώθηκαν πορείες διαμαρτυρίες, όπου οι περισσότερες κατέληξαν σε μεγάλες καταστροφές κτιρίων, ιδιαίτερα στο κέντρο της Αθήνας.

Η αστυνομική βία

Το κεντρικό θέμα της υπόθεσης ήταν η καταγγελία της αστυνομικής βίας. Το γεγονός ότι ένας ειδικός φρουρός πυροβόλησε με άνεση έναν έφηβο, είχε ως αποτέλεσμα να ξεκινήσει να αμφισβητείται ολόκληρο το σύστημα της αστυνόμευσης και της επιβολής νόμου στην χώρα.

Η υπόθεση αυτή πυροδότησε την καχυποψία της κοινωνίας προς τα όργανα της κρατικής εξουσίας, καθώς αντί να την προστατέψουν, στάθηκαν απέναντι της και την πυροβόλησαν. Η διαμάχη μεταξύ κοινωνίας υπήρχε, υπάρχει και θα υπάρχει, ωστόσο εκείνο το βράδυ διαταράχθηκε η “ισορροπία του μίσους”. Μέχρι και σήμερα, η σχέση μεταξύ κοινωνίας και αστυνομίας συνεχίζει να μεγαλώνει ανάμεσα τους, καθώς από εκείνη την ημέρα και μετά ξεκινήσαμε να επικεντρωνόμαστε κυρίως στα αρνητικά που γινόντουσαν.

Τα νομικά κενά

Πέρα από την αμφισβήτηση της αστυνομίας, λίγα χρόνια μετά ξεκίνησε να αμφισβητείται και η δικαιοσύνη. Οι δύο ειδικοί φρουροί παραπέμφθηκαν σε δίκη τον Ιούνιο του 2009.

Ο πρώτος ειδικός φρουρός, ο Επαμεινώνδας Κορκονέας κατηγορείται για ανθρωποκτονία από πρόθεση, ενώ ο δεύτερος, ο Βασίλης Σαραλιώτης κατηγορείται για συνεργεία σε ανθρωποκτονία. Η δίκη ολοκληρώθηκε έπειτα από πολλές αναβολές στις 11 Οκτωβρίου του 2010, όπου ο Κορκονέας καταδικάστηκε σε ισόβια κάθειρξη και 15 μήνες, ενώ στον Σαραλιώτη επιβλήθηκε ποινή δεκαετούς κάθειρξης.

Ωστόσο λίγο αργότερα ξεκινάει να καταστρέφεται και η εμπιστοσύνη προς το νομικό σύστημα. Έναν χρόνο σχεδόν αργότερα αποφυλακίζεται ο Βασίλης Σαραλιώτης. Ο Επαμεινώνδας Κορκονέας αποφυλακίστηκε στις 30 Ιουλίου του 2019, προκαλώντας πλήθος αντιφατικών συναισθημάτων.

Η δικαστική πορεία της υπόθεσης Γρηγορόπουλου αρχικά ανέδειξε την ανάγκη για δικαιοσύνη, αλλα και τις αντιφάσεις του νομικού συστήματος. Τόσο η καθυστέρηση της διαδικασίας όσο και η αίσθηση της ατιμωρησίας δείχνουν τα προβλήματα του συστήματος δικαιοσύνης.

Η νέα γενιά

Από την γενιά του Αλέξη Γρηγορόπουλου μέχρι και σήμερα η νεολαία συμμετέχει πιο ενεργά τόσο σε πολιτικά όσο και σε ηθικά ζητήματα της κοινωνίας. Η δολοφονία έφερε στην επιφάνεια την ανάγκη των νέων για συμμετοχή και για δικαίωμα στην δημοκρατία. Αυτοί που επηρεάζονται περισσότερο από τις κοινωνικές αδικίες βγήκαν στον δρόμο για τον Γρηγορόπουλο και συνεχίζουν να βγαίνουν για να μπορέσουν να δημιουργήσουν μία κοινωνία και ένα μέλλον στο οποίο θέλουν να ζουν.