Ομόνοια: 26χρονος αφαίρεσε πορτοφόλι από γυναίκα σε συρμό του Μετρό

Στη σύλληψη ενός 26χρονου, ο οποίος αφαίρεσε πορτοφόλι από γυναίκα σε συρμό του Μετρό στην Ομόνοια προχώρησαν οι αστυνομικοί του σχεδίου «Αριάδνη».

Ειδικότερα, ο κατηγορούμενος μεσημβρινές ώρες της 16-12-2025 προσέγγισε γυναικά επιβάτη Συρμού Μετρό πλησίον του Σταθμού «Ομόνοια», αφαίρεσε από την τσάντα της πορτοφόλι που περιείχε χρηματικό ποσό και διέφυγε.

Αστυνομικοί του σχεδίου «ΑΡΙΑΔΝΗ» μόλις ενημερώθηκαν για το περιστατικό, διενήργησαν αναζητήσεις και άμεσα εντόπισαν τον 26χρονο εντός του Σταθμού Μετρό «Συγγρού-Φιξ» όπου τον συνέλαβαν και τον οδήγησαν στο Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ομόνοιας για σχηματισμό δικογραφίας για κλοπή.

Ο συλληφθείς, με τη σε βάρος του δικογραφία, οδηγήθηκε στον αρμόδιο Εισαγγελέα.