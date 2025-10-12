ΟΑΣΑ: Στάση εργασίας στις 14 Οκτωβρίου – “Δεν θα τηρηθούν τα προγραμματισμένα δρομολόγια”

Σε στάση εργασίας προχωρούν οι εργαζόμενοι του ΟΑΣΑ, όπως ανακοίνωσαν την Κυριακή (12/10) στηρίζοντας την 24ωρη απεργία που έχει κηρυχθεί από πλήθος σωματίων και εργαζομένων.

Όπως ανακοίνωσε το συνδικάτο των εργαζομένων, τα λεωφορεία θα λειτουργήσουν από τις 9:00 το πρωί μέχρι τις 21:00 το βράδυ. Έτσι, η στάση εργασίας θα ισχύσει από την έναρξη της βάρδιας έως της 9:00 και από τις 21:00 έως τη λήξη της βάρδιας.

Σύμφωνα με τον Γενικό Γραμματέα Συνδικάτου Εργαζομένων ΟΑΣΑ στο DEBATER, Φώτη Νικολακόπουλο «δεν θα τηρηθούν τα προγραμματισμένα δρομολόγια λόγω της 24ωρης απεργίας όπως και ότι στο κέντρο της Αθήνας σε λεωφορειακές γραμμές θα γίνουν τροποποιήσεις λόγω των συγκεντρώσεων γι’ αυτό καλό θα είναι το επιβατικό κοινό να ενημερώνεται από την σελίδα του ΟΑΣΑ η της εφαρμογής», υπογράμμισε.

Στην ανακοίνωσή του το συνδικάτο αναφέρει τις διεκδικήσεις των εργαζομένων, μεταξύ των οποίων οι αυξήσεις των μισθών μέσω Συλλογικών Συμβάσεων Εργασίας και την καταπολέμηση της ακρίβειας. Παράλληλα, καλεί στη συγκέντρωση που έχει κηρυχθεί ενάντια στο εργασιακό νομοσχέδιο, το οποίο μεταξύ άλλων προβλέπει την θέσπιση του 13ωρου σε έναν εργοδότη.