Νίκος Πλακιάς: Το Σάββατο 21/2 το μνημόσυνο για τις δυο κόρες του και την ανιψιά του που σκοτώθηκαν στα Τέμπη

Ο Νίκος Πλακιάς, ο οποίος έχασε τις δίδυμες κόρες του και την ανιψιά του στο δυστύχημα στα Τέμπη ανακοίνωσε την ημερομηνία του τριετές μνημόσυνου.

Συγκεκριμένα, όπως τόνισε σε ανάρτησή του το Σάββατο 21/2 θα τελεστεί το τριετές μνημόσυνο για τις τρεις αδικοχαμένες κοπέλες και θα είναι ανοικτό προς όλους όσους θέλουν να δώσουν το παρών.

Αναλυτικά:

Το Σάββατο 21/02/26 θα τελεστεί το τριετές μνημόσυνο για την Αναστασία – Μαρία την Χρύσα και την Θωμαής στον ιερό ναό Πέτρου και Παύλου στο Καστρακι.

Φέτος θα κάνουμε αυτό που οφείλουμε σε όλους εσάς και αυτό που θα ήθελαν τα τρία κορίτσια μας. Φέτος το μνημόσυνο θα είναι ανοικτό προς όλους εσάς και όσοι επιθυμείτε και θέλετε μπορείτε να είσαστε δίπλα μας εκείνη την ημέρα.