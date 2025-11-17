Νίκος Παπανικολάου: Πέθανε ο ιδρυτής της πρώτης Τράπεζας σπέρματος και γιατρός της Αλίκης Βουγιουκλάκη

Σε ηλικία 99 ετών, έφυγε από τη ζωή μια από τις εξέχουσες προσωπικότητες της σύγχρονης Ελλάδας, ο καθηγητής Νίκος Παπανικολάου. Ο κορυφαίος διδάκτωρ Μαιευτικής αφήνει πίσω του μια σπουδαία κληρονομιά που απλώνεται από την ιατρική και την υποβοηθούμενη αναπαραγωγή, μέχρι την Εθνική Αντίσταση και την πολιτιστική διατήρηση.

Ο Νίκος Παπανικολάου διακρίθηκε ως ένας πραγματικός πρωτοπόρος στον ευαίσθητο τομέα της γονιμότητας. Το επιστέγασμα της κλινικής και ερευνητικής του δράσης ήταν η ίδρυση της πρώτης Τράπεζας Σπέρματος στην Ελλάδα.

Αυτό το σημαντικό επίτευγμα συνέβαλε καθοριστικά στην ανάπτυξη της υποβοηθούμενης αναπαραγωγής στη χώρα μας, προσφέροντας ελπίδα και λύσεις σε χιλιάδες ζευγάρια.

Η διάσωση της εγκυμοσύνης της Αλίκης Βουγιουκλάκη

Πέρα από τα ακαδημαϊκά του επιτεύγματα, ο Νίκος Παπανικολάου ήταν ο προσωπικός ιατρός πολλών καλλιτεχνών και θεατρικών προσωπικοτήτων, κερδίζοντας την απόλυτη εμπιστοσύνη τους.

Ανάμεσά τους, ήταν και η Αλίκη Βουγιουκλάκη, η οποία αντιμετώπισε σοβαρές δυσκολίες στην προσπάθειά της να μείνει έγκυος.

Μετά από τη βοήθεια του διακεκριμένου γιατρού, η Αλίκη τα κατάφερε. Ωστόσο, κατά τη διάρκεια των γυρισμάτων της εμβληματικής ταινίας «Η Δασκάλα με τα Ξανθά Μαλλιά», η εγκυμοσύνη της κινδύνευσε.

Ο μαιευτήρας-γυναικολόγος έδρασε άμεσα και αποφασιστικά, καθώς διέκοψε τα γυρίσματα και μετέφερε εσπευσμένα την πρωταγωνίστρια στην Αθήνα.

Χάρη στη φροντίδα και την επιστημονική του κατάρτιση, η Αλίκη Βουγιουκλάκη έφερε τελικά στον κόσμο τον μοναχογιό της, Γιάννη, σε μια στιγμή που επισφράγισε τη βαθιά εκτίμηση της ηθοποιού προς τον γιατρό της.

Η πολυσχιδής προσωπικότητα του Νίκου Παπανικολάου δεν περιορίστηκε στην ιατρική. Κατά την περίοδο της Κατοχής, ενεπλάκη ενεργά στην Εθνική Αντίσταση, μια εμπειρία που διαμόρφωσε βαθιά τον χαρακτήρα και τις αξίες του.

Με ιδιαίτερη αγάπη για τον τόπο καταγωγής του, τον Πλάτανο Ναυπακτίας, ο καθηγητής αφοσιώθηκε στη διατήρηση της πολιτιστικής κληρονομιάς. Με δική του πρωτοβουλία, ιδρύθηκαν το Λαογραφικό Μουσείο και το Μουσείο Εθνικής Αντίστασης στον Πλάτανο.