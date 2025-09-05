Νέος Κόσμος: Η έντονη δυσοσμία οδήγησε στο νεκρό ζευγάρι – “Ακούσαμε 2 πυροβολισμούς, η γυναίκα ήταν άρρωστη” λένε γείτονες

Μπροστά σε ένα μακάβριο θέαμα βρέθηκαν το απόγευμα της Πέμπτης 5/9 οι αστυνομικοί στον Νέο Κόσμο, καθώς εντόπισαν τις σορούς ενός άνδρα και μιας γυναίκας μέσα σε διαμέρισμα πρώτου ορόφου.

Νωρίτερα, γείτονες είχαν ειδοποιήσει την αστυνομία, λόγω της έντονης δυσοσμίας που αναδυόταν από το διαμέρισμα τις τελευταίες ημέρες.

Σύμφωνα με πληροφορίες της ΕΛΑΣ, ο άνδρας, ηλικίας 74 ετών, έφερε τραύμα από πυροβολισμό στο κεφάλι και η σορός του ήταν σε αποσύνθεση, ενώ η 86χρονη σύζυγός του βρέθηκε νεκρή μπρούμυτα στο κρεβάτι σε προχωρημένη σήψη, με την ταυτοποίησή της να μην είναι άμεσα δυνατή. Η ίδια έφερε και τραύμα στο θώρακα.

Δίπλα στο νεκρό ζευγάρι βρέθηκε ένα όπλο και δύο κάλυκες, που εστάλησαν στα ειδικά εγκληματολογικά εργαστήρια για αναλύσεις.

Σύμφωνα με τα πρώτα στοιχεία, υπάρχει χρονική απόσταση μεταξύ των θανάτων και ο ιατροδικαστής είναι αυτός που θα προσδιορίσει και το πώς και το πότε έχασε την ζωή του το ζευγάρι.

Πάντως, γειτόνισσα είπε στην ΕΡΤ ότι άκουσε δύο πυροβολισμούς περίπου στις 5 το πρωί της Δευτέρας ή Τρίτης, ένα στοιχείο που ίσως διευκολύνει τις Αρχές στον προσδιορισμό του χρόνου θανάτου.

“Γύρισα το Σάββατο από διακοπές, είδα το φως του σπιτιού που μένουν οι παππούδες και δεν το είχαν σβήσει. Λέω “μπορεί να είναι άρρωστοι, θα το ‘χουν ξεχάσει”. Όμως περνούσαν οι μέρες και τα… ίδια. Τη Δευτέρα άρχισε να μυρίζει πολύ. Τρίτη και Τετάρτη χειρότερα. Σήμερα ακόμη χειρότερα.

Και ο άνδρας μου είπε “γιατί μυρίζει τόσο άσχημα;”. Και λέμε πρέπει να ειδοποιήσουμε γιατί θα έχουν πεθάνει οι παππούδες. Γιατί τους ξέραμε. Ο άνδρας μου πήρε τηλέφωνο τον διαχειριστή, άνοιξαν την πόρτα και τους βρήκαν, νομίζω, στο υπνοδωμάτιο. Η κυρία δεν έβγαινε πολύ. Μόνο ο παππούς. Αλλά εγώ δεν είχα καταλάβει ότι ήταν άρρωστη” ανέφερε άλλη γειτόνισσα.

Με τα δεδομένα που έχουν οι έμπειροι αστυνομικοί στα χέρια τους έως τώρα το πιθανότερο σενάριο που εξετάζουν είναι αυτό του φόνου και της αυτοχειρίας.

Σε συνδυασμό με το γεγονός ότι το σπίτι ήταν κλειδωμένο, εκτιμούν πως πιθανότερη εκδοχή είναι ο 74χρονος να σκότωσε τη σύζυγό του και μετά να αυτοκτόνησε.

Ωστόσο, όλα τα ενδεχόμενα παραμένουν ανοιχτά, ακόμη και αυτό της εμπλοκής τρίτου προσώπου.

Η ανακοίνωση της ΕΛΑΣ:

“Απογευματινές ώρες σήμερα, Πέμπτη 4 Σεπτεμβρίου 2025, εντοπίστηκαν από αστυνομικούς οι σοροί γυναίκας και του συζύγου της σε διαμέρισμα στην περιοχή του Νέου Κόσμου.

Αμφότεροι έφεραν θανατηφόρα τραύματα από πυροβόλο όπλο, το οποίο εντοπίστηκε στον ίδιο χώρο, ενώ δίπλα τους βρέθηκαν δυο κάλυκες.

Στο σημείο κλήθηκε και μετέβη Ιατροδικαστής, ενώ για την υπόθεση ενημερώθηκε και ο αρμόδιος Εισαγγελέας.

Από τη μέχρι στιγμής έρευνα δεν προκύπτει ιστορικό ενδοοικογενειακής βίας για το εν λόγω ζευγάρι.

Την προανάκριση διενεργεί η Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αττικής”.