Νεκρός 45χρονος εργάτης στη Μεσσηνία: Καταπλακώθηκε από μπάζα

Θανατηφόρο εργατικό δυστύχημα σημειώθηκε στη Μεσσηνία το μεσημέρι της Παρασκευής (06/02), λίγο πριν από τις 15:30, στην περιοχή Άρι, με θύμα έναν 45χρονο εργάτη.

Σύμφωνα με το messinialive, ο 45χρονος, αλβανικής καταγωγής, εργαζόταν ως χειριστής κομπρεσέρ σε συνεργείο εργολάβου και συμμετείχε σε εργασίες εκσκαφής για την κατασκευή δικτύου ομβρίων υδάτων.

Κατά τη διάρκεια των εργασιών, το έδαφος στο σημείο υποχώρησε αιφνιδιαστικά, με αποτέλεσμα ο εργάτης να πέσει στο σκάμμα και να καταπλακωθεί από χώματα και μπάζα.

Άμεσα στο σημείο έσπευσαν συνάδελφοι του 45χρονου για να τον βοηθήσουν, ενώ σύντομα έφτασε και ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, το οποίο παρέλαβε τον άτυχο άνδρα χωρίς τις αισθήσεις του.

Στο Νοσοκομείο Καλαμάτας οι γιατροί προσπάθησαν να τον κρατήσουν στη ζωή, εφαρμόζοντας ΚΑΡΠΑ για περίπου μισή ώρα, όμως δυστυχώς δεν υπήρξε ανταπόκριση.

Ο 45χρονος υπέστη σοβαρά τραύματα στο θώρακα και στα πλευρά και είχε ήδη καταλήξει στο σημείο του δυστυχήματος. Προανάκριση για τα αίτια και τις ακριβείς συνθήκες του συμβάντος διενεργεί το Αστυνομικό Τμήμα Καλαμάτας.