Νεκρός 43χρονος οδηγός φορτηγού στην Αρχαία Κόρινθο

Ένας 43χρονος οδηγός φορτηγού βρέθηκε νεκρός στα Κρητικά της Αρχαίας Κορίνθου το βράδυ της Παρασκευής 14/11.

Σύμφωνα με το korinthostv.gr, ο άνδρας ένιωσε αδιαθεσία ενώ οδηγούσε και ακινητοποίησε το όχημά του στην άκρη του δρόμου.

Όταν οι αρχές έφτασαν στο σημείο, τον εντόπισαν χωρίς τις αισθήσεις του και κάλεσαν άμεσα ασθενοφόρο.

Ο 43χρονος μεταφέρθηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Κορίνθου, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του. Τα αίτια του θανάτου του ερευνώνται από τις αρμόδιες αρχές.

