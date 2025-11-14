Κρητική βεντέτα: Έχει ασχοληθεί σοβαρά το ελληνικό κράτος;
Νεκρός 43χρονος οδηγός φορτηγού στην Αρχαία Κόρινθο

Τα αίτια του θανάτου του ερευνώνται από τις αρμόδιες αρχές

(Βασίλης Παπαδόπουλος /Eurokinissi)
DEBATER NEWSROOM

Ένας 43χρονος οδηγός φορτηγού βρέθηκε νεκρός στα Κρητικά της Αρχαίας Κορίνθου το βράδυ της Παρασκευής 14/11.

Σύμφωνα με το korinthostv.gr, ο άνδρας ένιωσε αδιαθεσία ενώ οδηγούσε και ακινητοποίησε το όχημά του στην άκρη του δρόμου.

Όταν οι αρχές έφτασαν στο σημείο, τον εντόπισαν χωρίς τις αισθήσεις του και κάλεσαν άμεσα ασθενοφόρο.

Ο 43χρονος μεταφέρθηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Κορίνθου, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του. Τα αίτια του θανάτου του ερευνώνται από τις αρμόδιες αρχές.

