ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στο υπουργείο Τουρισμού: 51χρονη έκανε "βουτιά" από τον 2ο όροφο και σκοτώθηκε

Τι "βλέπουν" οι Αρχές πίσω από το τραγικό περιστατικό

Τραγωδία στο υπουργείο Τουρισμού: 51χρονη έκανε “βουτιά” από τον 2ο όροφο και σκοτώθηκε
EUROKINISSI/ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ
ΛΑΖΟΣ ΜΑΝΤΙΚΟΣ
UPD: 09:39

Την τελευταία της πνοή άφησε μία γυναίκα ηλικίας 51 ετών το πρωί της Δευτέρας 20 Απριλίου όταν κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες βρέθηκε στο κενό από τον 2ο όροφο του υπουργείου Τουρισμού, στην λεωφόρο Βασιλίσσης Αμαλίας.

Το περιστατικό σημειώθηκε περίπου στις 8:30 το πρωί, με το ΕΚΑΒ να σπεύδει στο σημείο και να παραλαμβάνει την άτυχη γυναίκα, η οποία διακομίσθηκε άμεσα στον Ευαγγελισμό, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός της.

Σύμφωνα με πληροφορίες πρόκειται για υπάλληλο του υπουργείου, η οποία φέρεται να αυτοκτόνησε, με τις Αρχές, ωστόσο, να εξετάζουν όλα τα ενδεχόμενα.

