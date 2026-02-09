Νέα Πέραμος: Το θύμα γνώριζε τους δολοφόνους του – Ήταν ειλημμένη απόφαση να τον σκοτώσουν, στο επίκεντρο τα κληρονομικά

Χωρίς τέλος παραμένει το θρίλερ της απαγωγής και δολοφονίας του 27χρονου επιχειρηματία, η σορός του οποίου εντοπίστηκε την 1η Φεβρουαρίου σε ρέμα στη Νέα Πέραμο.

Σύμφωνα με τα μέχρι στιγμής στοιχεία της έρευνας, ο άτυχος άνδρας απήχθη έξω από το σπίτι της συντρόφου του στην Ελευσίνα. Ακολούθησαν έξι ημέρες ομηρίας και βασανιστηρίων από τους απαγωγείς του, πριν βρει τραγικό θάνατο την περασμένη Κυριακή.

Στο «μικροσκόπιο» των Αρχών βρίσκονται τα βίντεο-ντοκουμέντα που καταγράφουν τη στιγμή της αρπαγής, τη διαδρομή που ακολούθησε το όχημα των δραστών, το οποίο μάλιστα πέρασε δίπλα από περιπολικό, καθώς και τα σημεία στα οποία κατευθύνθηκαν στη συνέχεια.

Γνώριζαν το θύμα – Προαποφασισμένη η δολοφονία

Οι αξιωματικοί της ΕΛ.ΑΣ., από την ανάλυση των μέχρι τώρα δεδομένων, καταλήγουν σε δύο βασικά συμπεράσματα. Το πρώτο είναι ότι δράστες και θύμα γνωρίζονταν μεταξύ τους.

Αυτό προκύπτει από τον τρόπο με τον οποίο εκτυλίσσεται η απαγωγή, με όλους τους εμπλεκόμενους να κινούνται χωρίς πανικό και σε σχετικά «χαλαρούς» ρυθμούς.

Το δεύτερο συμπέρασμα είναι πως οι απαγωγείς είχαν από την αρχή οργανώσει συγκεκριμένο σχέδιο, με τελικό στόχο τη δολοφονία του 27χρονου. Εκτιμάται ότι τον κράτησαν για έξι ημέρες, ζητώντας κάτι από εκείνον, γνωρίζοντας πως είτε ικανοποιούσε τα αιτήματά τους είτε όχι, το τέλος του ήταν προδιαγεγραμμένο.

Η εκτέλεση πραγματοποιήθηκε με ιδιαίτερη αγριότητα, καθώς το θύμα δέχθηκε δέκα πυροβολισμούς στην πλάτη, ενώ μία από τις σφαίρες ήταν χαριστική βολή στο κεφάλι.

Πρόσωπο- «κλειδί» η σύντροφος του θύματος

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον για τις Αρχές παρουσιάζει η σύντροφος του 27χρονου, η οποία θεωρείται πρόσωπο-κλειδί στην υπόθεση.

Αν και έχει ήδη καταθέσει, οι αξιωματικοί εκτιμούν πως δεν έχει αποκαλύψει ακόμη στοιχεία που θα μπορούσαν να οδηγήσουν στη λύση του γρίφου.

«Αγκάθι» τα κληρονομικά

Παράλληλα, στο πλαίσιο της έρευνας εξετάζονται δύο πλαστές διαθήκες που εντοπίστηκαν στο σπίτι του θύματος. Η μία φέρεται να ευνοούσε τον πατέρα του 27χρονου και η άλλη τον ίδιο.

Ο πατέρας του θύματος, μιλώντας στο Live News, αρνείται πως υπήρχε οποιαδήποτε αντιπαράθεση για κληρονομικά ζητήματα.

Όπως δηλώνει, ο γιος του είχε κληρονομήσει ακίνητα και εισέπραττε ενοίκια από τρεις ενοικιαστές, χωρίς αυτό να αποτελεί πηγή σύγκρουσης μεταξύ τους. Υποστηρίζει, ωστόσο, πως ο 27χρονος επιθυμούσε να αποκτήσει το σύνολο της περιουσίας, κάτι που δεν ήταν εφικτό, καθώς υπήρχαν και άλλοι νόμιμοι κληρονόμοι.

Φοβάται για τη ζωή του ο πατέρας του 27χρονου

Ο πατέρας του θύματος εκφράζει έντονη ανησυχία για την προσωπική του ασφάλεια, δηλώνοντας πως φοβάται να κυκλοφορήσει, καθώς θεωρεί ότι παρακολουθείται.

Αναφέρεται, μάλιστα, σε περιστατικό όπου, κατά τις πρώτες πρωινές ώρες στην Ελευσίνα, άτομο που επέβαινε σε μηχανή και φορούσε κράνος φέρεται να τον ακολουθούσε επίμονα, μέχρι που κατάφερε να του ξεφύγει κοντά στο Θριάσιο.

Με συγκλονιστικά λόγια, ο πατέρας του 27χρονου τονίζει πως το μόνο που ζητά είναι να αποκαλυφθούν οι υπεύθυνοι για τη δολοφονία του παιδιού του, υπογραμμίζοντας ότι κανένας άνθρωπος δεν αξίζει έναν τόσο φρικτό θάνατο.