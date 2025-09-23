Νέα παρέμβαση του Αρείου Πάγου για τα Τέμπη: «Εάν γινόταν δεκτό το αίτημα θα άνοιγε και πάλι η ανάκριση»

Σαφές μήνυμα για την πορεία της δικαστικής διερεύνησης της τραγωδίας των Τεμπών έστειλαν σήμερα η πρόεδρος και ο εισαγγελέας του Αρείου Πάγου, κατά τη διάρκεια του συνεδρίου με τίτλο «Δικαιοσύνη: Θεμέλιο Ανάπτυξης και Ευημερίας».

Οι δύο κορυφαίοι λειτουργοί της Δικαιοσύνης τοποθετήθηκαν με έντονο ύφος, απαντώντας σε ερωτήσεις του διευθυντή της Καθημερινής, Αλέξη Παπαχελά, σχετικά με την υπόθεση που εξακολουθεί να προκαλεί ισχυρές κοινωνικές και πολιτικές αντιδράσεις.

Οι παρεμβάσεις τους υπογράμμισαν την αποφασιστικότητα της Δικαιοσύνης να προχωρήσει σε βάθος την έρευνα, διαμηνύοντας ότι η υπόθεση δεν πρόκειται να μείνει στο σκοτάδι και ότι θα αποδοθούν ευθύνες, όπου κι αν αυτές εντοπιστούν.

«Η εκταφή ζητείται στα πλαίσια του έργου της ανάκρισης»

Η πρόεδρος του Αρείου Πάγου, Αναστασία Παπαδοπούλου, αναφερόμενη στο θέμα της απεργίας του Π. Ρούτσι υπογράμμισε ότι «η εκταφή ζητείται στα πλαίσια του έργου της ανάκρισης. Η ανάκριση έχει κλείσει και η δικογραφία βρίσκεται στην Εισαγγελία και στη συνέχεια θα πάει στην πρόεδρο εφετών.

Από ό, τι καταλαβαίνω το αίτημα τους αφορά την εξέταση των οστών για ξυλόλια κλπ τέτοια παρόμοια αιτήματα από άλλους έχουν απορριφθεί με αιτιολογημένες αποφάσεις του ανακριτή και του δικαστικού συμβουλίου. Μάλιστα η μία είναι αναλυτικότατη. Εφόσον έχουν απορριφθεί δεν μπορούμε να επανέλθουμε σε αυτά. Εκταφή μπορεί να γίνει σε τρία χρόνια από το θάνατο αλλά όχι στα πλαίσια της ανάκρισης. Μόνο η πρόεδρος εφετών μπορεί να το διατάξει».

«Δεν ξέρω εάν οι δικηγόροι έχουν ενημερώσει τους συγγενείς ότι , κανένα δικαίωμα δεν χάνεται. Αυτή η αίτηση μπορεί να υποβληθεί στο ακροατήριο, εκεί μπορούν να υποβληθούν αιτήματα που απορρίφθηκαν και νέα αιτήματα. Μέλημα όλων είναι η έναρξη της ακροαματικής διαδικασίας. Το αίτημα όλων των Ελλήνων πρέπει να είναι η έναρξη της αποδεικτικής διαδικασίας και να αποδοθεί δικαιοσύνη. Και δεν θα ξεκινήσει γρήγορα όπως λένε», τόνισε η πρόεδρος του Αρείου Πάγου.

«Έχω αμέριστη συμπαράσταση στον πόνο τους, χάσανε τα παιδιά τους, τους συζύγους, αυτό είναι πραγματικά τραγικό. Θέλω να απευθυνθώ σε όλους τους υπόλοιπους που εκμεταλλεύονται στο έπακρο αυτή την κατάσταση, αυτή τη χώρα είχε και άλλα δυστυχήματα, τη Μάνδρα, το Μάτι, πότε δεν έγινε τέτοιες εκδηλώσεις από αυτούς που εκμεταλλεύονται τον πόνο αυτών των ανθρώπων. Δεν θέλουν να ξεκινήσει αυτή η δίκη. Το έκρινε ο ανακριτής, έκλεισε την ανάκριση έχει δικαίωμα. Ποιος είναι όλοι αυτοί που δεν θα αφήσουν τον ανακριτή να κλείσει την ανάκριση, είμαστε σε δημοκρατία, σε κράτος δικαίου, που ζούμε;», συμπλήρωσε η κ. Παπαδοπούλου.

Από την πλευρά του ο εισαγγελέας του Αρείου Πάγου, Κωνσταντίνος Τζαβέλλας, σημείωσε πως δεν δικαιούται να γνωρίζει με ποιο σκεπτικό απορρίφθηκαν τα αιτήματα για την εκταφή.

«Νομικοί επιχειρούν να μου επιβάλλουν την υποχρέωση να δώσω παραγγελία, εντολή να ανοίξει η ανάκριση και να εξετάσει τα συμπληρωματικά στοιχεία. Εκφράζω κι εγώ την αγανάκτηση μου, δεν γίνεται να μιλάνε νομικοί με νομικό και να ζητάνε πράγματα εκτός του νόμου. Για την εκταφή τόνισε ότι μπορεί να ζητηθεί από το πρόσωπο (νομικό) που έχει την εποπτεία του κοιμητηρίου με την παρέλευση τριετίας.

“Η δικογραφία βρίσκεται σε τέτοιο δικονομικό στάδιο που δεν μπορεί να το κρίνει άλλος πλην της αρμόδιας προέδρου εφετών», υπογράμμισε ο κ. Τζαβέλλας.