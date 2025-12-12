Νέα Ιωνία: Χειροπέδες σε 54χρονη οικιακή βοηθό που έκλεβε κοσμήματα μεγάλης αξίας από το σπίτι της ηλικιωμένης ιδιοκτήτριας

Συνελήφθησαν, μεσημβρινές ώρες της 8-12-2025 στην περιοχή της Νέας Ιωνίας από αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Νέας Ιωνίας, 54χρονη αλλοδαπή και 37χρονος ομοεθνής της, κατηγορούμενοι για διακεκριμένες κλοπές και παράβαση του νόμου περί όπλων.

Στο πλαίσιο διερεύνησης περιστατικών κλοπών που λάμβαναν χώρα σε οικία στην περιοχή της Νέας Ιωνίας από τον Σεπτέμβριο του τρέχοντος έτους και κατόπιν διενέργειας ενδελεχούς προανακριτικής έρευνας από αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Νέας Ιωνίας, ταυτοποιήθηκαν ως δράστες 54χρονη αλλοδαπή και 37χρονος ομοεθνής της, οι οποίοι εντοπίστηκαν από αστυνομικούς της ανωτέρω Υπηρεσίας μεσημβρινές ώρες της 8-12-2025 στην περιοχή της Νέας Ιωνίας.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Όπως προέκυψε, η 54χρονη εργαζόμενη ως οικιακή βοηθός σε οικία υπερηλίκων στην περιοχή της Νέας Ιωνίας από τον Ιούλιο του 2024 και εκμεταλλευόμενη την απρόσκοπτη πρόσβασή της στους χώρους της οικίας, αφαιρούσε συστηματικά, τουλάχιστον από τον Σεπτέμβριο του τρέχοντος έτους, κοσμήματα μεγάλης αξίας, με τη συνδρομή του 37χρονου συνεργού της.

Από έρευνα που πραγματοποιήθηκε στην οικία τους βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

πλήθος κοσμημάτων,

αναδιπλούμενο μαχαίρι και

-2- συσκευές τηλεφώνων εκ των οποίων η μία παλαιάς τεχνολογίας.

Σημειώνεται ότι ο 37χρονος έχει απασχολήσει στο παρελθόν τις Αρχές για κλοπές.

Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στον αρμόδιο Εισαγγελέα.