Νέα Φιλαδέλφεια: Νεκρός 27χρονος οδηγός μοτοσικλέτας ύστερα από σύγκρουση με τρόλεϊ

Ακόμα ένα θανατηφόρο τροχαίο σημειώθηκε στους δρόμους της Αθήνας, καθώς τα ξημερώματα της Παρασκευής 19/12 ένας 27χρονος έχασε τη ζωή του στη Νέα Φιλαδέλφεια.

Το τροχαίο δυστύχημα έγινε στις 2:40 τα ξημερώματα, όταν κάτω από αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες, η μοτοσικλέτα που οδηγούσε ο 27χρονος συγκρούστηκε πλαγιομετωπικά με τρόλεϊ που κινούταν επί της λεωφόρου Δεκελείας, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί θανάσιμα.

Ο αναβάτης της μηχανής διακομίστηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του.

Προανάκριση για τις ακριβείς συνθήκες του θανατηφόρου τροχαίου διενεργεί η Τροχαία.