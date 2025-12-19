Νέα Φιλαδέλφεια: Νεκρός 27χρονος οδηγός μοτοσικλέτας ύστερα από σύγκρουση με τρόλεϊ
Το θανατηφόρο τροχαίο έγινε στη λεωφόρο Δεκελείας
Ακόμα ένα θανατηφόρο τροχαίο σημειώθηκε στους δρόμους της Αθήνας, καθώς τα ξημερώματα της Παρασκευής 19/12 ένας 27χρονος έχασε τη ζωή του στη Νέα Φιλαδέλφεια.
Το τροχαίο δυστύχημα έγινε στις 2:40 τα ξημερώματα, όταν κάτω από αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες, η μοτοσικλέτα που οδηγούσε ο 27χρονος συγκρούστηκε πλαγιομετωπικά με τρόλεϊ που κινούταν επί της λεωφόρου Δεκελείας, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί θανάσιμα.
Ο αναβάτης της μηχανής διακομίστηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του.
Προανάκριση για τις ακριβείς συνθήκες του θανατηφόρου τροχαίου διενεργεί η Τροχαία.
Ακολούθησε το debater.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις