Νέα απάτη με SMS από τον ΕΦΚΑ – Τι πρέπει να προσέξετε

Τις τελευταίες ώρες καταγράφεται νέα απόπειρα ηλεκτρονικής απάτης, με επιτήδειους να αποστέλλουν παραπλανητικά μηνύματα SMS, προσποιούμενοι ότι πρόκειται για επίσημη ενημέρωση από τον e-ΕΦΚΑ.

Στο περιεχόμενο του μηνύματος αναφέρεται ότι ο παραλήπτης έχει δήθεν εκκρεμή οφειλή κοινωνικής ασφάλισης και καλείται να την εξοφλήσει άμεσα μέσω συγκεκριμένου συνδέσμου.

Παράλληλα, επισημαίνεται ότι η άμεση πληρωμή είναι απαραίτητη προκειμένου να αποφευχθούν πρόσθετες χρεώσεις ή πιθανός περιορισμός στα ασφαλιστικά του δικαιώματα.

Ωστόσο, ο σύνδεσμος που περιλαμβάνεται στο SMS οδηγεί σε ιστοσελίδα που δεν σχετίζεται με τον επίσημο ιστότοπο του e-ΕΦΚΑ, στοιχείο που παραπέμπει σε προσπάθεια υποκλοπής προσωπικών δεδομένων μέσω ηλεκτρονικού «ψαρέματος» (phishing).

Αξιοσημείωτο είναι ότι τα μηνύματα φαίνεται να αποστέλλονται από αριθμούς του εξωτερικού, ενώ οι οδηγίες καλούν τον παραλήπτη να απαντήσει στο SMS με τη λέξη «Ναι» σε περίπτωση που ο σύνδεσμος δεν ανοίγει. Η συγκεκριμένη τακτική αποτελεί συνηθισμένη πρακτική σε περιστατικά ηλεκτρονικής απάτης.

Τι συνιστά η ΕΛΑΣ

Υπενθυμίζεται ότι οι δημόσιοι οργανισμοί δεν ζητούν ποτέ ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα μέσω SMS.

Όσοι λάβουν παρόμοιο μήνυμα καλούνται να το αγνοήσουν και να το διαγράψουν, ενώ σε περίπτωση αμφιβολίας μπορούν να επικοινωνήσουν απευθείας με τον e-ΕΦΚΑ ή με τις αρμόδιες αρχές.

Ακολουθούν πρακτικές συμβουλές για την προστασία από τις επιθέσεις αυτού του τύπου (phishing attacks):

Δεν θα πρέπει ποτέ να δίνετε τα προσωπικά στοιχεία (π.χ. κωδικούς Taxis, e-Βanking, αριθμούς/PIN καρτών, κωδικούς πρόσβασης, όνομα χρήστη) σε υποτιθέμενους διαμεσολαβητές, νομικά γραφεία, λογιστές, ή άλλους επιτήδειους για δήθεν εξυπηρέτηση (π.χ. σε θέματα κρατικής επιδότησης, Power/Fuel/Τουρισμός για όλους ή άλλες περιπτώσεις όπως ενοικίαση δωματίων κλπ).

Θα πρέπει να πραγματοποιείτε πρόσβαση μέσω της επίσημης ιστοσελίδας του φορέα, του οργανισμού ή της τράπεζας ή μέσω της εφαρμογής στο κινητό σας (app) και όχι μέσω συνδέσμων από κάποιο μήνυμα ή email που λάβατε, μηχανές αναζήτησης ή άλλες ιστοσελίδες.

Αν λάβατε κάποιο ύποπτο email, προτού ενεργήσετε θα πρέπει να επικοινωνήσετε με τους συνεργάτες σας ή με τον υποτιθέμενο αποστολέα για να ελέγξετε την αυθεντικότητα του.

• Θα πρέπει να ελέγχετε προσεκτικά τη διεύθυνση του αποστολέα. Τα μηνύματα τύπου phishing έχουν συχνά διευθύνσεις αποστολέα που δεν έχουν σχέση με αυτόν που υποτίθεται ότι τα στέλνει.

• Θα πρέπει να εξετάζετε το είδος των πληροφοριών που σας ζητούνται. Ακόμα και αν το μήνυμα που λάβατε φαίνεται αυθεντικό, είναι απίθανο κάποιος φορέας, τράπεζα ή εταιρία να επικοινωνήσει μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου για να σας ζητήσει προσωπικά στοιχεία, στοιχεία τραπεζικής ή πιστωτικής κάρτας, ή άλλα προσωπικά ή ευαίσθητα δεδομένα.

• Θα πρέπει να είστε επιφυλακτικοί εάν το μήνυμα δημιουργεί μια αίσθηση επείγοντος. Οι επιτιθέμενοι προσπαθούν συχνά να ασκήσουν πίεση χρησιμοποιώντας αυτήν την τακτική.

• Θα πρέπει επίσης να είστε επιφυλακτικοί με μηνύματα επιστροφής φόρου ή χορήγησης επιδομάτων.

• Είναι αποτελεσματικός ένας ενδελεχής έλεγχος γραμματικής και ορθογραφίας καθώς τα τυπογραφικά λάθη και η κακή γραμματική είναι συχνά χαρακτηριστικά των μηνυμάτων τύπου phishing.

• Υπάρχουν αρκετές λύσεις ασφάλειας και αντιμετώπισης κακόβουλου λογισμικού (antispamming) που περιλαμβάνουν λειτουργίες αναγνώρισης και απόρριψης κακόβουλων μηνυμάτων.