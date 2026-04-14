Μυτιλήνη: Κτηνοτρόφοι μπλόκαραν 700 επιβάτες και έριξαν γάλα στο λιμάνι (Βίντεο)

Μεγάλες ομάδες κτηνοτρόφων προχώρησαν στην κατάληψη της χερσαίας ζώνης του επιβατικού λιμανιού της Μυτιλήνης, προσεγγίζοντας με τα αυτοκίνητά τους τον καταπέλτη του πλοίου «ΝΗΣΟΣ ΣΑΜΟΣ», όπου ήδη βρίσκονταν άλλοι κτηνοτρόφοι.

Οι αγρότες και κτηνοτρόφοι εμπόδισαν την επιβίβαση επιβατών στο πλοίο με προορισμό τη Χίο και τον Πειραιά, επιτρέποντας μόνο την επιβίβαση στρατευμένων και ιατρικών περιστατικών. Στο πλοίο επιβιβάστηκαν περίπου 100 στρατευμένοι, ενώ περίπου 700 επιβάτες, 110 οχήματα και 30 δίκυκλα έμειναν εκτός. Το πλοίο ανέβασε τους καταπέλτες και απέπλευσε αργότερα. Κατά τη διάρκεια της κινητοποίησης, οι διαδηλωτές πέταξαν ποσότητες γάλακτος στην περιοχή του λιμανιού, οι οποίες κατέληξαν στη θάλασσα.

Οι κτηνοτρόφοι τονίζουν ότι το οικονομικό πλήγμα για την τοπική οικονομία υπερβαίνει τα 9 εκατ. ευρώ, καθώς 70.000 αρνιά και κατσίκια, τα οποία προορίζονταν για την αγορά της χώρας, έμειναν αδιάθετα. Αντ’ αυτού, όπως σημειώνουν, το νησί αναγκάστηκε να εισάγει σφάγια για να καλύψει τις ανάγκες της αγοράς κατά τη διάρκεια του Πάσχα. Επίσης, μεγάλο είναι το κόστος από την απαγόρευση εξαγωγής γαλακτοκομικών προϊόντων από το νησί, ιδιαιτέρως των τυριών ΠΟΠ (Προϊόντων Ονομασίας Προέλευσης), όπως το διάσημο λαδοτύρι.