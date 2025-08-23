Μύκονος: Συμμορία με «γουρούνες» ρήμαζε καταλύματα – Λεία άνω των 130.000 ευρώ

Τέσσερις άνδρες αλβανικής καταγωγής, ηλικίας 20 έως 36 ετών, παριστάνοντας τους τουρίστες, κινούνταν με γουρούνες στη Μύκονο και διέπρατταν διαρρήξεις σε καταλύματα στις περιοχές Ελιά, Χάλαρα, Λινό και Παράγκα.

Σύμφωνα με πληροφορίες, αφαιρούσαν χρήματα, κοσμήματα, χρυσαφικά και πανάκριβα ρολόγια, με τη συνολική αξία των κλοπιμαίων να ξεπερνά τις 130.000 ευρώ. Τα κλεμμένα αντικείμενα τα έκρυβαν σε χωράφια, θάβοντάς τα, προκειμένου να αποφύγουν τον εντοπισμό.

Οι δράστες δρούσαν κυρίως τις βραδινές ώρες, όμως τελικά εντοπίστηκαν και συνελήφθησαν από την αστυνομία. Μέχρι στιγμής έχουν εξιχνιαστεί 10 διαρρήξεις και 3 απόπειρες.