“Μου είπε και λίγα σου έκανα”: Σοκάρει η 43χρονη που ξυλοκοπήθηκε στη μέση του δρόμου από τον επιχειρηματία και “πλαστικό χειρουργό”

Σε σοκ βρίσκεται η 43χρονη οδηγός που ξυλοκοπήθηκε στη μέση του δρόμου από τον επιχειρηματία, που παρουσιαζόταν στα social media και ως πλαστικός χειρουργός.

Η γυναίκα περιέγραψε κλαίγοντας όσα έζησε στα χέρια του άνδρα που εμφανιζόταν σε φωτογραφίες στα social media ως πλαστικός χειρούργος. Ο άνδρας ξυλοκόπησε την άτυχη γυναίκα γιατί όπως είπε, πήγαινε με 60 χλμ.

Μιλώντας στον ΑΝΤ1 πριν βρεθεί το πρωί της Τετάρτης (15/10) στα δικαστήρια της πρώην σχολής Ευελπίδων, περιέγραψε τα όσα έζησε: “Ήθελα να πάω στο σπίτι στο παιδάκι μου και βρέθηκε ένας παρανοϊκός, ο οποίος με καταδίωξε με το αμάξι του στη λεωφόρο Βουλιαγμένης. Κατέβηκε κάτω από το αμάξι του. Ήρθε προς το μέρος μου απειλητικά. Χτύπαγε το τζάμι του αυτοκινήτου, την πόρτα μου, έβριζε, έκανε χειρονομίες. Μου είπε ότι με χτύπησε πάρα πολύ λίγο”.

Ένας περιστατικός σταμάτησε τον επιχειρηματία, οποίος του είπε ευθαρσώς ότι “και λίγα της έκανα”:

“Σταμάτησε ένα παλικάρι και τον σταμάτησε. Του είπε, “τι κάνεις εκεί;” Και του απάντησε, “να μη σε ενδιαφέρει” και συνέχισε να με χτυπάει. Είμαι πάρα πολύ ταραγμένη, πολύ κουρασμένη. Ο λόγος της καταδίωξης ήταν γιατί πήγαινα με 50-60 χιλιόμετρα, ήμουν νόμιμη και γιατί είμαι γυναίκα και τόσο αδύναμη που δε μπορώ να κάνω κάτι”.

“Ερχόταν με μανία κατά πάνω μου. Αν δε σταμάταγαν οι περαστικοί θα με σκότωνε, δε θα με άφηνε. Δε θα έφευγα από τα χέρια του. Φοβήθηκα πάρα πολύ. Κρατιόμουν να μην πέσω κάτω. Ισχυρίστηκε ότι όλα είναι στη φαντασία μου. Ναι. Και το κολάρο στη φαντασία μου είναι, και τα μαλλιά που μου τράβηξε και μου έκοψε, της φαντασίας μου είναι γιατί δεν είχα τι να κάνω χθες βράδυ και είπα να βάλω έναν άνθρωπο στη φυλακή” είπε χωρίς να μπορεί να συγκρατήσει τα δάκρυα της.

“Ήμουν τόσο πολύ σοκαρισμένη. Το μόνο που σκεφτόμουν ήταν η κόρη μου, τι θα κάνει, πώς θα συνεχίσει τη ζωή της αν δεν υπήρχα εγώ. Θα δικαιωθώ γιατί είναι αλήθεια, δε το έβγαλα από το μυαλό μου όπως ισχυρίστηκε. Είναι αλήθεια και η αλήθεια πρέπει να βγαίνει”, τόνισε.

Σημειώνεται πως ο άνδρας που κατηγορείται για την επίθεση υποστήριξε στην απολογία του ότι δεν είναι πλαστικός χειρουργός, όπως είχε αναφερθεί αρχικά, αλλά επιχειρηματίας που διαθέτει κέντρο αισθητικών επεμβάσεων.

Ωστόσο, στο προφίλ του στο Instagram εμφανίζεται να ποζάρει φορώντας ιατρική στολή πάνω από χειρουργικά κρεβάτια.