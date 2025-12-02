Μοσχάτο: Αυτοκίνητο έπεσε σε κολόνα στην Πειραιώς – Τέσσερις τραυματίες, οι δύο σοβαρά

Προβλήματα στην κυκλοφορία των οχημάτων σημειώνεται στην οδό Πειραιώς, στο ύψος της με την οδό Χρυσοστόμου Σμύρνης, στο Μοσχάτο, λόγω πρόσκρουσης οχήματος σε κολόνα φωτισμού.

Το τροχαίο σημειώθηκε όταν το λάστιχο ενός αυτοκινήτου έσκασε εν κινήσει, με αποτέλεσμα ο οδηγός να χάσει τον έλεγχο και να προσκρούσει σε κολόνα.

Στο σημείο έσπευσαν άμεσα αστυνομικές δυνάμεις και ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ.

Από το συμβάν τραυματίστηκαν τέσσερα άτομα, τα δύο πιο σοβαρά και τα άλλα δύο πιο ελαφρά. Οι τραυματίες μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο για τις απαραίτητες εξετάσεις.