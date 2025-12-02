“Ιθάκη”: Εσείς θα διαβάσετε το βιβλίο του Αλέξη Τσίπρα;
ΕΛΛΑΔΑ

Μοσχάτο: Αυτοκίνητο έπεσε σε κολόνα στην Πειραιώς – Τέσσερις τραυματίες, οι δύο σοβαρά

Στο "κόκκινο" η κυκλοφορία στο σημείο

Μοσχάτο: Αυτοκίνητο έπεσε σε κολόνα στην Πειραιώς – Τέσσερις τραυματίες, οι δύο σοβαρά
ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ/ EUROKINISSI
DEBATER NEWSROOM
UPD: 14:18

Προβλήματα στην κυκλοφορία των οχημάτων σημειώνεται στην οδό Πειραιώς, στο ύψος της με την οδό Χρυσοστόμου Σμύρνης, στο Μοσχάτο, λόγω πρόσκρουσης οχήματος σε κολόνα φωτισμού.

Το τροχαίο σημειώθηκε όταν το λάστιχο ενός αυτοκινήτου έσκασε εν κινήσει, με αποτέλεσμα ο οδηγός να χάσει τον έλεγχο και να προσκρούσει σε κολόνα.

Στο σημείο έσπευσαν άμεσα αστυνομικές δυνάμεις και ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ.

Από το συμβάν τραυματίστηκαν τέσσερα άτομα, τα δύο πιο σοβαρά και τα άλλα δύο πιο ελαφρά. Οι τραυματίες μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο για τις απαραίτητες εξετάσεις.

