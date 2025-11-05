Μετσόβιο: 14 μήνες φυλάκιση σε φοιτητή που έγραψε συνθήματα σε τοίχο του πανεπιστημίου

Σε 14 μήνες φυλάκιση, με δυνατότητα εξαγοράς, καταδικάστηκε φοιτητής ΑΕΙ που έγραψε συνθήματα σε τοίχο του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου τον Μάιο του 2024.

Ο κοσμήτορας στη σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών του ΕΜΠ, Παναγιώτης Τσανάκας είχε φωτογραφίσει τον φοιτητή την ώρα της συγκεκριμένης πράξης.

Στη φωτογραφία που προσκόμισε στις αρχές ο κ. Τσανάκας εμφανίζονταν δύο άτομα να γράφουν συνθήματα υπέρ της Παλαιστίνης και κατά του Ισραήλ.

Ο ίδιος σε επιστολή του προς τη Σύγκλητο ανέφερε ότι στην απαίτησή του να σταματήσουν αμέσως και να αποχωρήσουν, απάντησαν περιφρονητικά και συνέχισαν απτόητοι το βανδαλιστικό τους έργο. «Κατόπιν τούτου, υποχρεώθηκα να τους φωτογραφήσω και να το αναφέρω στον κ. Πρύτανη, ο οποίος έκανε μηνυτήρια αναφορά στον εισαγγελέα» πρόσθεσε στην επιστολή του ο κοσμήτορας του ΕΜΠ συμπληρώνοντας πως από την αστυνομία ενημερώθηκε, δύο ημέρες μετά το περιστατικό ότι ο ένας από τους νεαρούς «συνελήφθη και οδηγήθηκε στο αυτόφωρο, με την κατηγορία της φθοράς δημόσιας περιουσίας που χρησιμοποιείται προς κοινό όφελος, και της απείθειας για άρνηση δακτυλοσκόπησης».

Στην ακροαματική διαδικασία κατά τον κ. Τσανάκα, παρέστησαν τόσο ο κατηγορούμενος όσο και δύο μάρτυρες υπεράσπισης, που δήλωσαν ότι ανήκουν στην Πρωτοβουλία Αναρχικών Φοιτητών/τριων Αθήνας.

Όσον αφορά την κατάθεσή του, ο κοσμήτορας γράφει στην επιστολή του, σύμφωνα με το esos.gr, «εξήγησα στο δικαστήριο ότι το θέμα δεν έχει καμία απολύτως πολιτική υπόσταση, καθώς οι κρινόμενες πράξεις έχουν αμιγώς ποινικό χαρακτήρα, σχετιζόμενο μόνο με τη φθορά των υποδομών του ΕΜΠ».

Ο ίδιος υποστηρίζει, δε, ότι «η ποινή είναι πολύ βαριά κατά την δική μου κρίση, αλλά το δικαστήριο που την επέβαλε έκρινε κατά νόμο. Εκτιμώ ότι η έκβαση θα ήταν ασφαλώς ηπιότερη αν είχε τελεσφορήσει η προσπάθειά μου για συνεννόηση και περαιτέρω διευθέτηση με τον τότε υπόδικο φοιτητή. Η απαίτηση της “άλλης πλευράς” για προνομιακή ασυδοσία στη χρήση των υποδομών της σχολής ήταν αδύνατον να δίνει αποδεκτή από την πλευρά μου, καθώς θα ισοδυναμούσε με βαριά παράβαση καθήκοντος και θα οδηγούσε σε βέβαιο χάος».

Διαμηνύει, τέλος, ότι «θα χρησιμοποιηθούν όλα τα διαθέσιμα μέσα (της σχολής, του Ιδρύματος και της πολιτείας) για να διασφαλίσουμε με κάθε τρόπο τόσο την ευπρεπή εμφάνιση και ασφαλή χρήση των κτιριακών μας εγκαταστάσεων, όσο και την ακώλυτη διενέργεια του ερευνητικού, εκπαιδευτικού και διοικητικού έργου, για όλα τα μέλη της κοινότητάς μας».

Κληθείς να σχολιάσει το περιστατικό ο πρώην πρύτανης του ΕΜΠ και ομότιμος καθηγητής, Νίκος Μαρκάτος υποστήριξε ότι «η διοίκηση επέλεξε την καταστολή αντί της παιδαγωγικής και η δικαιοσύνη την τιμωρία αντί της επιείκιας.

Ο νεαρός έκανε ένα παράπτωμα στον τοίχο, συμφωνώ ότι υπάρχουν και κανόνες, θεωρεί, όμως, κάποιος ότι ένας καθηγητής δεν έχει άλλο να διαπαιδαγωγήσει αυτό τον νέο; Αν ήμουν εγώ θα του έλεγα έκανες ένα παράπτωμα, πάρε τη βούρτσα και βάψε τον τοίχο και μην το ξανακάνεις. Δεν πρέπει ένας 20χρονος να αντιμετωπίζεται ως εγκληματίας, το πανεπιστήμιο τότε χάνει το δρόμο του. Είναι μια ποινική δίωξη μιας ιδέας στην οποία μπορείτε να διαφωνείτε».