Meteo: O φετινός χειμώνας ήταν ο πιο βροχερός των τελευταίων δεκαετιών στην Ελλάδα

Ο χειμώνας 2025–2026 χαρακτηρίστηκε από ιδιαίτερα αυξημένες βροχοπτώσεις σε πολλές περιοχές της Ελλάδας, σύμφωνα με τα στοιχεία που κατέγραψε το δίκτυο αυτόματων μετεωρολογικών σταθμών του meteo.gr του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών.

Τα δεδομένα αφορούν την περίοδο από τον Δεκέμβριο του 2025 έως και τον Φεβρουάριο του 2026 και αποτυπώνουν τη χωρική κατανομή των συνολικών υψών βροχής σε ολόκληρη τη χώρα.

Τα μεγαλύτερα ύψη βροχής στη δυτική Ελλάδα

Οι υψηλότερες ποσότητες βροχής σημειώθηκαν κυρίως στη δυτική Ελλάδα και κατά μήκος της οροσειράς της Πίνδου.

Το μεγαλύτερο συνολικό ύψος βροχής καταγράφηκε στον μετεωρολογικό σταθμό στα Θεοδώριανα Άρτας, όπου έφτασε τα 1.580 χιλιοστά. Πολύ υψηλά επίπεδα βροχόπτωσης σημειώθηκαν επίσης στη Μεγαλόχαρη Άρτας με 1.367 χιλιοστά, στο Ζωτικό Ιωαννίνων με 1.338 χιλιοστά, καθώς και στη Σαμαριά – Ξυλόσκαλο Χανίων, όπου καταγράφηκαν 1.269 χιλιοστά.

Αντίθετα, χαμηλότερα ύψη βροχής παρατηρήθηκαν κυρίως σε περιοχές της ανατολικής και νότιας Ελλάδας, αλλά και σε τμήματα του Αιγαίου.

Σημαντικές υπερβάσεις σε σχέση με τις κλιματικές τιμές

Συνολικά, έξι μετεωρολογικοί σταθμοί κατέγραψαν βροχόπτωση που ξεπέρασε τα 1.200 χιλιοστά, ενώ σε 40 σταθμούς το συνολικό ύψος βροχής ξεπέρασε τα 800 χιλιοστά κατά τη διάρκεια του χειμώνα.

Η σύγκριση των φετινών δεδομένων με τις κλιματικές τιμές της περιόδου αναφοράς 2010–2019 δείχνει ότι σε πολλές περιοχές της χώρας οι βροχοπτώσεις ήταν αισθητά αυξημένες. Σε αρκετούς σταθμούς της βόρειας και κεντρικής Ελλάδας καταγράφηκαν θετικές αποκλίσεις της τάξης του 100% έως 130%, γεγονός που σημαίνει ότι τα ποσά βροχής ήταν υπερδιπλάσια σε σχέση με τον μέσο όρο.

Αυξημένες βροχές και στην περιοχή του Μόρνου

Ιδιαίτερα αυξημένες ήταν οι βροχοπτώσεις και στην περιοχή του Μόρνου, όπου το συνολικό ύψος βροχής για τη χειμερινή περίοδο ήταν περίπου 60% έως 70% υψηλότερο από τον μέσο όρο της περιόδου αναφοράς.

Πιο περιορισμένες βροχοπτώσεις στον νότο

Αντίθετα, σε ορισμένες περιοχές της νότιας Ελλάδας και της Κρήτης οι βροχοπτώσεις κινήθηκαν κοντά στα φυσιολογικά επίπεδα ή ακόμη και χαμηλότερα από τις κλιματικές τιμές.

Συνολικά, τα στοιχεία δείχνουν ότι ο χειμώνας 2025–2026 ήταν ιδιαίτερα υγρός για μεγάλο μέρος της ηπειρωτικής χώρας, ενώ στις νότιες νησιωτικές περιοχές οι βροχοπτώσεις ήταν σαφώς πιο περιορισμένες.