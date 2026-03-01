Θεωρείτε ότι είναι εφικτή η αυτοδυναμία της ΝΔ στις ερχόμενες εκλογές;
Μεσολόγγι: Υπό έλεγχο η φωτιά σε θάλαμο νοσοκομείου

Μεταφέρθηκαν σε ασφαλή σημεία περίπου 30 άτομα

Αναστάτωση προκλήθηκε τα ξημερώματα της Κυριακής στο νοσοκομείο του Μεσολογγίου, όταν εκδηλώθηκε, από άγνωστη ακόμη αιτία, φωτιά σε θάλαμο του δευτέρου ορόφου, που ήταν υπό ανακατασκευή.

Ειδικότερα, σύμφωνα με την Πυροσβεστική, λόγω της φωτιάς έβγαιναν καπνοί μέσα από έναν ηλεκτρολογικό πίνακα και καλώδια και στο σημείο έσπευσαν 22 πυροσβέστες με επτά οχήματα.

Μάλιστα για προληπτικούς λόγους, κυρίως λόγω του έντονου καπνού, μεταφέρθηκαν σε ασφαλή σημεία του νοσοκομείου περίπου 30 άτομα, ενώ οι πυροσβέστες κατάφεραν έπειτα από λίγη ώρα να θέσουν υπό πλήρη έλεγχο τη φωτιά.

