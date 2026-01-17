Μέλη του Ρουβίκωνα έγραψαν συνθήματα έξω από το σπίτι του κοσμήτορα του ΑΠΘ για τη διαγραφή φοιτητή (Εικόνες)

Επίθεση στο σπίτι του κοσμήτορα της Νομικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, Παναγιώτη Γκλαβίνη, πραγματοποίησαν τα ξημερώματα του Σαββάτου (17.01) μέλη της συλλογικότητας «Ρουβίκωνας», στη Θεσσαλονίκη.

Την ευθύνη για την επίθεση ανέλαβε η ίδια η οργάνωση μέσω ανάρτησης, στην οποία υποστηρίζει ότι η ενέργεια συνδέεται με απόφαση του κοσμήτορα για τη διαγραφή φοιτητή από τη σχολή. Σύμφωνα με όσα αναφέρει, πρόκειται για φοιτητή που αντιμετωπίζει προβλήματα ψυχικής υγείας και είχε καταθέσει δικαιολογητικά, ζητώντας παράταση του χρόνου φοίτησής του, αίτημα το οποίο δεν έγινε δεκτό.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Στο κείμενο της ανάρτησης γίνεται εκτενής αναφορά στο ζήτημα των διαγραφών φοιτητών από τα πανεπιστήμια, με τον Ρουβίκωνα να καταγγέλλει τη νέα πολιτική, υποστηρίζοντας ότι πλήττει και άτομα που, για σοβαρούς λόγους, αδυνατούν να ολοκληρώσουν εγκαίρως τις σπουδές τους.

Η ανάρτηση συνοδεύεται από φωτογραφίες, στις οποίες διακρίνεται μέλος της συλλογικότητας να γράφει με σπρέι στον τοίχο σύνθημα με το μήνυμα: «Γκλαβίνη κάτω τα χέρια από τους φοιτητές».

Για το περιστατικό αναμένεται να υπάρξει και επίσημη αντίδραση από τις Αρχές, ενώ διερευνώνται οι συνθήκες και οι ευθύνες που απορρέουν από την επίθεση.