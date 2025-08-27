Μελέτη-σοκ για τα ελληνικά αυγά: Εντοπίστηκαν τοξικές ουσίες και φυτοφάρμακα που συνδέονται με καρκίνο

Ανησυχητικά ευρήματα για ελληνικά αυγά καταγράφει νέα επιστημονική μελέτη, καθώς αποκαλύφθηκαν υψηλές συγκεντρώσεις PFAS, των επονομαζόμενων και “αιώνιων χημικών ουσιών”, αλλά και ίχνη φυτοφαρμάκων και φαρμάκων.

Οι συγκεκριμένες ουσίες έχουν συνδεθεί με καρκίνο, βλάβες στο συκώτι και το ανοσοποιητικό, αλλά και με προβλήματα ανάπτυξης στα παιδιά.

Η μελέτη, που διεξήγαγαν επιστήμονες του Πανεπιστημίου Αιγαίου και του ΕΚΠΑ, δημοσιεύτηκε στο περιοδικό Science of The Total Environment, ανέλυσε 75 αυγά από κοτέτσια σε Σέρρες, Μαγνησία, Βοιωτία, Αττική και Ηλεία, με τα αποτελέσματα να είναι ιδιαίτερα ανησυχητικά, καθώς σε όλα τα δείγματα ανιχνεύθηκαν PFAS, ενώ πάνω από τα μισά αυγά ξεπερνούσαν τα επιτρεπόμενα όρια της Ε.Ε.

Μάλιστα, στην Ηλεία, κάθε δείγμα υπερέβη τις οδηγίες της EFSA για όλες τις ηλικιακές ομάδες.

Συγκεκριμένα, οι μέσες τιμές για PFOS, PFHxS και PFBA καταγράφηκαν σε πολύ υψηλά επίπεδα, με κάποιες μετρήσεις να φτάνουν έως και 5,30 μg/kg. Σύμφωνα με τους ερευνητές, έφηβοι και ηλικιωμένοι στη χώρα μας υπερβαίνουν το όριο ασφαλούς εβδομαδιαίας πρόσληψης, γεγονός που δημιουργεί σοβαρούς προβληματισμούς για την υγεία των καταναλωτών.

Υπολείμματα έξι διαφορετικών φυτοφαρμάκων

Επιπλέον, η έρευνα κατέγραψε επίσης, για πρώτη φορά, υπολείμματα φαρμάκων και έξι διαφορετικά φυτοφάρμακα, μεταξύ των οποίων, το εντομοαπωθητικό DEET που εντοπίστηκε σε όλα τα δείγματα, ενώ το οξολινικό οξύ ήταν το συχνότερα ανιχνευμένο φαρμακευτικό σκεύασμα.

Παρά το γεγονός ότι τα βαρέα μέταλλα βρέθηκαν σε χαμηλά επίπεδα, οι επιστήμονες κρούουν τον κώδωνα του κινδύνου για την παρουσία PFAS στα ελληνικά αυγά, η οποία συνιστά απειλή για τη δημόσια υγεία. Όπως υπογραμμίζουν, απαιτείται περαιτέρω έρευνα για να εντοπιστούν οι πηγές της μόλυνσης και να ληφθούν μέτρα προστασίας.