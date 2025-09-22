Μαρίσσα Λαιμού: «Δύο δαγκώματα» στο χέρι της πριν τον θάνατο – Νέα στοιχεία από υγειονομικό (Βίντεο)

Η Μαρίσσα Λαιμού, κάλεσε γιατρό στο σπίτι, πήγε σε δύο νοσοκομείο, περιέγραψε όλα τα συμπτώματα και έδειξε το πρησμένο της χέρι στο ιατρικό προσωπικό, ωστόσο παραμένει το ερώτημα στο τι πήγε λάθος στην περίπτωση της.

Το Live News έφερε στο φως της δημοσιότητας μηνύματα που δείχνουν δύο πράγματα: την προβληματική ιατρική περίθαλψη που έλαβε το νεαρό κορίτσι σε ένα από τα μεγαλύτερα νοσοκομεία του Λονδίνου, αλλά και την εξόχως ανησυχητική κλινική εικόνα που είχε, με τους γιατρούς, άγνωστο γιατί, να αποφασίζουν να της δώσουν εξιτήριο.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Στη σημερινή εκπομπή του Mega αποκαλύφθηκε τα όσα γράφτηκαν στο ιατρικό φάκελο της 30χρονης κοπέλας που πήγε στα επείγοντα του UCLH.

«Το πρωί της Δευτέρας (09/09) παρατήρησε ένα τσίμπημα εντόμου στο δεξί της χέρι. Η περιοχή είναι κόκκινη, ζεστή στην αφή. Υπάρχουν δύο λευκές κηλίδες (σαν τσίμπημα). Έχει έντονη φαγούρα, πόνο, αίσθημα καύσου και αδυναμία. Στο σπίτι ανέβασε έως και 39 πυρετό, έχει ρίγη και μειωμένη όρεξη τις τελευταίες δύο μέρες.

Αναφέρει πως έχει δυσφορία όταν ο πόνος φτάνει στον λαιμό της. Επίσης, αναφέρεται πόνος στην κάτω κοιλιακή χώρα με κάποια δυσφορία κατά την ούρηση που εμφανίστηκε σχεδόν ταυτόχρονα με το δάγκωμα».

Ωστόσο πριν φτάσουν σε αυτό το σημείο, η Μαρίσσα Λαιμού είχε περάσει πολύ ώρα στα επείγοντα περιμένοντας να την εξετάσει κάποιος, κάτι που μπορεί να αποδειχθεί από τα μηνύματα που έστελνε σε φίλη της

– 16.17: Είμαι χάλια, πραγματικά πολύ άσχημα. Είμαι σε ορούς τώρα, σε ενδοφλέβιο ορό, ακόμα στο τμήμα επειγόντων του UCLH. Έδωσα δείγμα ούρων.

– 16.18: Θα σε ενημερώσω, ακόμα δεν μπορούν να καθορίσουν τι είναι.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

– 16.20: Μάλλον θα είμαι εδώ για αρκετή ώρα.

Ο θάνατος της Μαρίσσας Λαιμού

Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά, στις 14:30 έφτασε η Μαρίσσα με ασθενοφόρο στα επείγοντα. 50 λεπτά αργότερα, στις 15:20, την ανέλαβε ένας κλινικός επαγγελματίας υγείας και όχι γιατρός, που έλαβε το ιστορικό της.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Πρόκειται για Advanced Clinical Practitioner (ACP). Στο βρετανικό σύστημα υγείας, η συγκεκριμένη ειδικότητα αντιστοιχεί σε νοσηλευτή, φαρμακοποιό ή φυσιοθεραπευτή με επιπλέον σπουδές.

Οι υγειονομικοί που εξέτασαν την Μαρίσσα περιέγραψαν το σημάδι στο χέρι της ως εξής:

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«Δύο λευκά σημάδια/φουσκάλες που μοιάζουν με δάγκωμα στο δεξί μπράτσο, σε απόσταση 2,5 εκατοστών μεταξύ τους. Περιβάλλονται από μία κόκκινη (ερεθισμένη) περιοχή 6 εκατοστών, ζεστή στην αφή».

«Η ασθενής βρισκόταν στην Ελλάδα πριν δύο εβδομάδες. Αισθανόταν καλά όταν επέστρεψε στην Αγγλία. Κάποιο είδος δαγκώματος εμφανίστηκε όταν ξύπνησε το πρωί της Δευτέρας 9 Σεπτεμβρίου. Φαίνεται αδιάθετη και ληθαργική. Νιώθει ζάλη όταν στέκεται όρθια. Δεν έχει καταφέρει να καταναλώσει στερεά από το βράδυ της Δευτέρας. Έχει καταναλώσει σούπα και υγρά».

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Κανένας γιατρός από τις 14:30 έως τις 16:40 δεν πήγε να την ελέγξει, όπως προκύπτει από τα μηνύματα που έστελνε σε φίλη της.

– 16.40: Κανείς δεν με έχει τσεκάρει καν. Είμαι πάρα πολύ λυπημένη.

«Εκεί, οι νοσοκόμες, αντί για τους γιατρούς, της έκαναν εξετάσεις και κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι δεν χρειαζόταν να παραμείνει στο νοσοκομείο. Συγγενής λέει στην Daily Mail πως: ‘είναι αμέλεια. Κανένας γιατρός δεν εξέτασε τη Μαρίσσα. Μόνο οι νοσοκόμες την είδαν, έκαναν τις εξετάσεις αίματος και τις έδωσαν στον γιατρό και ο γιατρός είπε ότι μπορείς να πάρεις εξιτήριο, αυτό είναι όλο», γράφει η Daily Mail.

Η Μαρίσσα πήρε εξιτήριο στις 18:20, αφού οι γιατροί έκριναν ότι δεν χρήζει νοσηλείας. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα να επιστρέψει στο σπίτι της και να πεθάνει στον ύπνο της.

Εκπρόσωπος του νοσοκομείου UCLH: «Έχουμε ξεκινήσει εσωτερική έρευνα»

Μιλώντας στο Live News εκπρόσωπος του νοσοκομείου στο Λονδίνο επιβεβαίωσε ότι έχει διαταχθεί εσωτερική έρευνα.

«Έχουμε ξεκινήσει εσωτερική έρευνα, όπως είναι η συνήθης διαδικασία σε μία απροσδόκητη περίπτωση θανάτου. Αναμένουμε το αποτέλεσμα της νεκροψίας και θα παρέχουμε οποιαδήποτε πληροφορία απαιτείται από το γραφείο του ιατροδικαστή».

Η διερεύνηση της υπόθεσης συνεχίζεται, με την οικογένεια πάντως να περιμένει ακόμα τα αποτελέσματα της νεκροψίας, 11 μέρες μετά τον θάνατο της 30χρονης Μαρίσσας.