Μαρινέλλα: Το άγνωστο βίντεο πριν τη βραδιά στο Ηρώδειο με Ζαχαράτο και Φραγκούλη

Για τη Μαρινέλλα, το τραγούδι δεν ήταν απλώς επάγγελμα, αλλά τρόπος ζωής. Λίγο πριν τη νύχτα στο Ηρώδειο, όταν άρχισε η αντίστροφη μέτρηση της ζωής της, η αξεπέραστη ερμηνεύτρια είχε βρεθεί με φίλους σε ένα σπίτι για να περάσουν όμορφα και να τραγουδήσουν. Ανάμεσά τους ήταν ο Τάκης Ζαχαράτος και ο Μάριος Φραγκούλης, οι οποίοι βρισκόταν πολύ κοντά στη μεγάλη ντίβα.

Στο απόσπασμα του βίντεο, η Μαρινέλλα ερμηνεύει το «Χάρτινο το Φεγγαράκι» μαζί με τους φίλους της, σε μια ατμόσφαιρα χαλαρή αλλά γεμάτη συναίσθημα. Δίπλα της βρίσκονται επίσης ο Γιώργος Ντάβλας, με όλους να συμμετέχουν ενεργά στην εκτέλεση, ενώ η σπουδαία τραγουδίστρια δίνει τον ρυθμό με τον μοναδικό της τρόπο.

«Καλό ταξίδι μοναδική Μαρινέλλα. Λίγο πριν το Ηρώδειο» είναι οι λέξεις πάνω στις εικόνες από εκείνη τη συνάντηση. Ο Μάριος Φραγκούλης κρατάει το μικρόφωνο και υπό τους ήχους της μουσικής του τραγουδιού, όλοι τους ερμηνεύουν τους στίχους. Το βίντεο ολοκληρώνεται με τα χειροκροτήματα όλων για το αποτέλεσμα.

Το βίντεο τραβήχτηκε λίγες μέρες πριν από τη μοιραία συναυλία της Μαρινέλλας στο Ηρώδειο, στις 25 Σεπτεμβρίου 2024. Εκείνη λάμπει στη σκηνή, με χιλιάδες θεατές να περιμένουν να απολαύσουν τη σπουδαία τραγουδίστρια. Ξαφνικά, η στιγμή πάγωσε· η Μαρινέλλα κατέρρευσε πάνω στη σκηνή, προκαλώντας σοκ στο κοινό. Η μεγάλη ερμηνεύτρια υπέστη εγκεφαλικό, με το οποίο πάλεψε σκληρά έως ότου τελικά άφησε την τελευταία της πνοή το Σάββατο (28/03).

Η σπουδαία ερμηνεύτρια, τότε στα 86 της χρόνια, είχε προετοιμάσει με ιδιαίτερη φροντίδα τη συναυλία αυτή. Ωστόσο, όσοι την έχουν παρακολουθήσει ξανά, αντιλήφθηκαν από νωρίς ότι κάτι δεν πήγαινε καλά.

Την ώρα που τραγουδούσε το «Εγώ κι εσύ», τη μεγάλη επιτυχία που είχε ερμηνεύσει πριν από 50 χρόνια μαζί με τον Τόλη Βοσκόπουλο, η λάμψη και η ενέργεια που τη χαρακτήριζαν λιγόστευαν. Και τότε, στην αρχή του τρίτου τραγουδιού της βραδιάς, το σώμα της λύγισε. Έγειρε προς τα πίσω και κατέρρευσε, σκορπίζοντας σοκ και αγωνία στο κοινό.