ΕΛΛΑΔΑ

Λουτράκι: Κατέρρευσε τμήμα κεραμοσκεπής σε κεντρικό δρόμο (Βίντεο)

Σήμανε συναγερμός στις Αρχές

Λουτράκι: Κατέρρευσε τμήμα κεραμοσκεπής σε κεντρικό δρόμο (Βίντεο)
DEBATER NEWSROOM

Συναγερμός σήμανε το βράδυ της Τρίτης 11/11 στο Λουτράκι καθώς σημειώθηκε πτώση τμήματος κεραμοσκεπής κατοικίας σε κεντρικό δρόμο.

Άμεση ήταν η κινητοποίηση των Αρχών σύμφωνα με το KorinthosTV, ενώ διακόπηκε η κυκλοφορία τόσο για τα οχήματα όσο και για τους πεζούς, μέχρι να ολοκληρωθούν οι απαραίτητες εργασίες και να διασφαλιστεί η ασφάλεια των διερχομένων.

Δείτε το βίντεο

ΕΛΛΑΔΑ

