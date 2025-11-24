Λουτράκι: Σε διαθεσιμότητα η 55χρονη δασκάλα – «Χρήζει ψυχιατρικής παρακολούθησης» λέει ο πρώην σύζυγός της

Σε διαθεσιμότητα τέθηκε η 55χρονη δασκάλα, η οποία κατήγγειλε ότι 6χρονος μαθητής της τη θώπευσε σε σχολείο στο Λουτράκι.

Μέχρι την ολοκλήρωση της ΕΔΕ για την υπόθεση, η 55χρονη δασκάλα έχει τεθεί σε διαθεσιμότητα λόγω του περιστατικού με τον 6χρονο μαθητή στο Λουτράκι. Δεν θα αναλάβει διδασκαλία στα δύο σχολεία στα οποία έχει αποσπαστεί, στα οποία έχει προκληθεί αναστάτωση μετά τη δημοσιοποίηση του συμβάντος.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Σύμφωνα με όσα αποκάλυψε ο γενικός γραμματέας του υπουργείου Παιδείας, Ιωάννης Παπαδομαρκάκης, η εκπαιδευτικός είχε αρνηθεί την αξιολόγηση.

«Θλίβομαι με το γεγονός και ζητώ συγγνώμη. Η εκπαιδευτικός έχει απομακρυνθεί, είναι στη Διεύθυνση εκπαίδευσης, στην Πρωτοβάθμια, ασκεί διοικητικό έργο μέχρι να ολοκληρωθεί η έρευνα. Έχει διαταχθεί Ένορκη Διοικητική Εξέταση», τόνισε ο γγ του υπουργείου Παιδείας.

«Η εν λόγω εκπαιδευτικός δεν έχει αξιολογηθεί. Γνωρίζω ότι έχει αρνηθεί την αξιολόγηση δύο φορές και έχει παραπεμφθεί», επισήμανε.

«Το παιδί δεν έκανε τίποτα»

Την ίδια στιγμή, ο πατέρας του 6χρονου που βρέθηκε στο επίκεντρο, λέει στο Live News:

«Θέλω μόνο να προστατευτεί το παιδί μου, είναι πολύ λυπηρό όλο αυτό, έχουμε μείνει όλοι άναυδοι. Δεν φτάσαμε ποτέ ως οικογένεια στο άκρο να απολυθεί η γυναίκα. Αυτό που ζητήσαμε είναι να μην έχει επαφή με παιδιά γενικά. Αυτό είπα από την πρώτη στιγμή. Δεν μίλησα μόνο για το δικό μου το παιδί. Ζητήσαμε από την Πρωτοβάθμια να απομακρυνθεί από τα παιδιά, ώσπου να γίνει μία αξιολόγηση. Αυτό ζητήσαμε μόνο. Να πάει σε μία θέση γραφείου. Αρχικά να πούμε ότι το παιδί δεν έκανε τίποτα. Από όσο μας περιέγραψε, τελείωσε τη ζωγραφιά του, πήγε στην κυρία, δεν τον κοίταζε η κυρία και την σκούντηξε για να της δείξει τη ζωγραφιά του. Τώρα αν αυτό θεωρείται συμβάν, ας θεωρηθεί συμβάν. Το βασικότερο είναι να διατηρήσουμε την ψυχραιμία μας και να προστατεύσουμε όλοι τα παιδιά μας. Όποιος έχει παιδιά το αντιλαμβάνεται φαντάζομαι».

«Έχουμε στεναχωρηθεί πολύ, δεν θέλουμε να στοχοποιηθεί ένα 6χρονο παιδί για κάτι τέτοιο. Είμαστε όλοι από πάνω από το παιδί να μην καταλάβει κάτι και περιμένουμε να δούμε πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα. Το αν είναι έγκλημα ότι ένα παιδί πήγε να δείξει στη δασκάλα του τη ζωγραφιά του, το αντιλαμβάνεται καθένας. Έτυχε σε εμάς το λαχείο. Θα μπορούσε να συμβεί στον καθένα. Ας σκεφτεί ο καθένας τι θα έκανε στη θέση μου. Αν έκανα φασαρία που με πήραν από το τμήμα για να με ειδοποιήσουν θα είχε επιπτώσεις στο παιδί και σε καμία περίπτωση δεν ήθελα να συμβεί αυτό. Το μόνο μου μέλημα είναι να προστατεύσω το παιδί μου», ανέφερε χαρακτηριστικά.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«Χρήζει ψυχιατρικής παρακολούθησης» λέει ο πρώην σύζυγός της

Παράλληλα, στην εκπομπή Live News του MEGA μίλησε ο πρώην σύζυγός της λέγοντας «ότι είχε προβλήματα, είχε. Προσπαθούσαμε να τη βοηθήσουμε ψυχολογικά, ηθικά και τα λοιπά, όλα αυτά τα χρόνια. Δεν δέχτηκε τις αξιολογήσεις. Δούλευε τόσα χρόνια στα σχολεία, διορίστηκε (πριν) 4 χρόνια. Εξέτισε την προβλεπόμενη που είχε να κάνει στην Κορινθία και μετά μπορούσε να έρθει Αθήνα, αλλά δεν έκανε αίτηση, γιατί της άρεσε εκεί πέρα κι εμένα με άφησε μόνο μου με τα παιδιά, με τους γονείς της. Έχουμε χωρίσει από 1η Μαρτίου, δεν έχουμε καμία επαφή και τώρα βγαίνει και με συκοφαντεί ότι την κακοποιούσα 30 χρόνια.

Είπαμε θα χωρίσουμε κοινή συναίνεση. Τώρα από εκεί και πέρα τι βγαίνει και λέει μετά… Θέλω να σκεφτώ τι θα κάνω. Εγώ σκέφτομαι τα παιδιά, άμα το προχωρήσει πολύ και εγώ τα δικαιώματα μου σκέφτομαι, την προστασία της υπόληψης μου, τώρα αυτά που βγαίνει και λέει, όσοι μας ξέρουν ποιος την πιστεύει; Η κοπέλα δεν είναι στα καλά της, χρήζει ψυχιατρικής παρακολούθησης, θέλει φάρμακα τώρα. Εγώ της τα είχα πει πριν γίνουν τα όλα σκηνικά.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Εγώ της πρότεινα να χωρίσουμε ειρηνικά, και ήθελε να καλέσει αστυνομία, ήθελε να το χοντρύνει το θέμα. Έχει ξεφύγει, εγώ της το έχω πει καιρό ότι ήθελε να πάρει κάποια φάρμακα. Αυτή νομίζει ότι αν πάρει φάρμακα θα γίνει χάλια, θα γίνει ψυχοπαθής».