Λουτράκι: Αυτοκίνητο τυλίχθηκε στις φλόγες (Φωτογραφίες)

Συναγερμός σήμανε στην Πυροσβεστική το βράδυ της Παρασκευής 2/1 καθώς αυτοκίνητο τυλίχθηκε στις φλόγες στο Λουτράκι.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με το Korinthostv στο σημείο έφτασε όχημα της Πυροσβεστικού Κλιμακίου Περαχώρας με δύο άνδρες, και ο Σύλλογος Εθελοντών Πυροπροστασίας Δασών Λουτρακίου – Περαχώρας με ένα όχημα δύο άνδρες.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Δείτε τις εικόνες