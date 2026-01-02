Όσο σκληραίνουν οι αγροτικές κινητοποιήσεις, πλησιάζει η λύση ή απομακρύνεται ο διάλογος με την κυβέρνηση;
Λουτράκι: Αυτοκίνητο τυλίχθηκε στις φλόγες (Φωτογραφίες)

Οι εικόνες από το σημείο

Λουτράκι: Αυτοκίνητο τυλίχθηκε στις φλόγες (Φωτογραφίες)
Συναγερμός σήμανε στην Πυροσβεστική το βράδυ της Παρασκευής 2/1 καθώς αυτοκίνητο τυλίχθηκε στις φλόγες στο Λουτράκι.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με το Korinthostv στο σημείο έφτασε όχημα της Πυροσβεστικού Κλιμακίου Περαχώρας με δύο άνδρες, και ο Σύλλογος Εθελοντών Πυροπροστασίας Δασών Λουτρακίου – Περαχώρας με ένα όχημα δύο άνδρες.

