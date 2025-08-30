ΛΟΤΤΟ: Αυτοί είναι οι τυχεροί αριθμοί της κλήρωσης 2653

Διεξήχθη η κλήρωση του ΛΟΤΤΟ νο.2653 το βράδυ του Σαββάτου με τους τυχερούς να διεκδικούν 10.000 για κάθε μήνα, για 10 χρόνια.

Οι τυχεροί αριθμοί είναι: 7,9,30,33,36,37.

Οι παίκτες του ΛΟΤΤΟ διεκδικούν μέχρι και 10.000 ευρώ κάθε μήνα, για 10 χρόνια, καθώς αυτό είναι το έπαθλο για τους νικητές της πρώτης κατηγορίας.

Εκτός από τους νικητές της πρώτης κατηγορίας που προβλέπουν σωστά 6 αριθμούς, σταθερές μηνιαίες καταβολές θα λαμβάνουν και οι νικητές της δεύτερης, με 5 επιτυχημένες προβλέψεις. Συγκεκριμένα, θα κερδίζουν 1.000 ευρώ το μήνα για ένα χρόνο.