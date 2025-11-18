Ληστεία στην Ηλεία: Η στιγμή που ο ληστής με το κατσαβίδι “μπουκάρει” στην καφετέρια – Δείτε το βίντεο

Την στιγμή που ένας ληστής εισβάλλει σε κατάστημα της Εθνικής Οδού Πύργου-Πατρών στη Μαραθιά Ηλείας κατέγραψε κάμερα ασφαλείας.

Στο βίντεο που φέρνει στην δημοσιότητα το patrisnews φαίνεται ο άνδρας να μπαίνει στο κατάστημα με μια πετσέτα στο κεφάλι για να μην φανούν τα χαρακτηριστικά του προσώπου του.

Στη συνέχεια, κρατώντας ένα κατσαβίδι, απειλεί την υπάλληλο και κατευθύνονται στην ταμειακή μηχανή, από όπου ο δράστης άρπαξε 70 ευρώ και εξαφανίστηκε. Καθώς έφευγε ο ατζαμής ληστής άφησε την πετσέτα να πέσει από το κεφάλι του με τον ίδιο να την σηκώνει και να την βάζει πάλι στο πρόσωπο του πριν βγει από μαγαζί.