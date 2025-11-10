Λένα Σαμαρά: «Σήμερα θα είχες γενέθλια και θα σου έλεγα πόσο σε λατρεύω» – Το συγκινητικό μήνυμα του αδελφού της

Η Λένα Σαμαρά, κόρη του πρώην πρωθυπουργού Αντώνη Σαμαρά, έφυγε ξαφνικά από τη ζωή στις 7 Αυγούστου, σκορπίζοντας θλίψη στην οικογένεια και στους φίλους της. Σήμερα, 10 Νοεμβρίου, ημέρα που θα γιόρταζε τα γενέθλιά της, ο αδελφός της Κώστας Σαμαράς ανάρτησε στα social media ένα ιδιαίτερα συγκινητικό μήνυμα αγάπης και νοσταλγίας.

«Σήμερα θα είχες γενέθλια. Σήμερα θα σου έλεγα πόσο σε λατρεύω. Όμως νιώθω ότι σήμερα και κάθε μέρα είσαι δίπλα μας και γιορτάζουμε μαζί την κάθε στιγμή. Αυτό το συναίσθημα ίσως να με γαληνεύει, να με ταξιδεύει… αλλά μου λείπεις και αυτό με προσγειώνει στην πραγματικότητα», έγραψε ο Κώστας Σαμαράς στο Facebook.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Δεν είναι η πρώτη φορά που ο γιος του Αντώνη Σαμαρά μοιράζεται δημόσια τα συναισθήματά του για την αδελφή του. Λίγο μετά την κηδεία της είχε ευχαριστήσει όσους στάθηκαν δίπλα του στο πένθος, ενώ στα δικά του γενέθλια είχε γράψει:

«Τίποτα δεν είναι ίδιο χωρίς εσένα, όμως σε νιώθω δίπλα μου κάθε στιγμή και αυτό μου δίνει δύναμη να συνεχίζω. Μακάρι να γιορτάζαμε μαζί σήμερα, τίποτα άλλο δεν θα ζητούσα».