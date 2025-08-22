Λένα Σαμαρά: Η συγκινητική ανάρτηση του Κώστα για τα γενέθλια του

Με αφορμή τα γενέθλια του, ο Κώστας Σαμαράς προχώρησε σε μία συγκινητική ανάρτηση στο Facebook, με μια φωτογραφία του ίδιου με την αδελφή του Λένα, που έφυγε πρόσφατα από τη ζωή.

Δίπλα στη φωτογραφία έγραψε: «Τίποτα δεν είναι ίδιο χωρίς εσένα όμως σε νιώθω δίπλα μου κάθε στιγμή και αυτό μου δίνει δύναμη να συνεχίζω… Μακάρι να γιορτάζαμε μαζί σήμερα τα γενέθλιά μου, τίποτα άλλο δεν θα ζητούσα… Ευχαριστώ πολύ όλους σας για τις ευχές. Αντεύχομαι υγεία και ό,τι το καλύτερο στην ζωή σας».