Λαμία: Νεκρή η ηλικιωμένη που νοσηλευόταν στην ΜΕΘ μετά από φωτιά στο διαμέρισμα της

Μετά από παραμονή 18 ημερών στην ΜΕΘ του “Ευαγγελισμού” έχασε την μάχη για την ζωή της η 82χρονη εγκαυματίας από την Λαμία.

Όπως μεταδίδει το lamiareport.gr, η 82χρονη που νοσηλευόταν από της της 17 Σεπτεμβρίου στον Ευαγγελισμό δεν τα κατάφερε. Η άτυχη ηλικιωμένη είχε μεταφερθεί με πολύ σοβαρά εγκαύματα αρχικά στο Νοσοκομείο Λαμίας, έχοντας επίσης εισπνεύσει για αρκετά λεπτά τις αναθυμιάσεις μετά από πυρκαγιά που ξέσπασε στο σπίτι που διέμενε με την οικογένεια της.

Θυμίζουμε ότι από την πυρκαγιά στο διαμέρισμα είχαν επίσης κινδυνεύσει σοβαρά ο άνδρας της 89 ετών και ο 49χρονος γιος, που είχε βγει στο μπαλκόνι για να σωθεί.

Επιπλέον στο Νοσοκομείο Λαμίας είχαν προστρέξει για πρώτες βοήθειες οι δύο αστυνομικοί και ο πολίτης που είχαν βοηθήσει τους πυροσβέστες να απεγκλωβίσουν τους τρεις ενοίκους του διαμερίσματος.

Η 82χρονη διακομίστηκε στον “Ευαγγελισμό” όπου έδωσε μάχη για 18 ημέρες να κρατηθεί στη ζωή, χωρίς δυστυχώς να τα καταφέρει.