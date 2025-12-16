Κυψέλη: Κατάληψη στο Γυμνάσιο για να φύγει η 16χρονη – “Αν η 14χρονη δεν έβαζε το χέρι στην κοιλιά, μπορεί να ήταν νεκρή”

Σε κατάσταση σοκ παραμένουν οι συμμαθητές της 14χρονης που χθες Δευτέρα 15/12 δέχτηκε επίθεση με μαχαίρι “πεταλούδα” από τη 16χρονη μέσα σε κτίριο, όπου συστεγάζονται το 15ο Γυμνάσιο της Αθήνας και το 60ο Γυμνάσιο στην Κυψέλη.

Η 16χρονη, που είχε μόλις πάρει μεταγραφή στο σχολείο και είχε παραβατικό παρελθόν, έβγαλε μαχαίρι και επιτέθηκε στη 14χρονη, τραυματίζοντάς την στην κοιλιά και στο χέρι. Η 14χρονη μεταφέρθηκε στο Παίδων Αγλαΐα Κυριακού και έκανε ράμματα, ενώ η δράστις συνελήφθη.

Μετά το σοβαρό επεισόδιο, οι μαθητές του σχολείου έχουν προχωρήσει σε κατάληψη, ζητώντας να φύγει η ανήλικη δράστις και να παραμένει περισσότερε ώρες στο Γυμνάσιο η ψυχολόγος.

«Αν παραμείνει αυτή η κοπέλα στο σχολείο δεν θα έρχεται κανείς μαθητής. Φοβούνται όλοι πλέον. Ζητάμε περισσότερες ώρες να παραμένει στο σχολείο η ψυχολόγος» δήλωσε στο DEBATER μαθητής του σχολείου.

«Αν δεν έβαζε το χέρι στην κοιλιά, μπορεί να μιλούσαμε για νεκρό παιδί»

Όπως ανέφερε στο Mega ο πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ, Μιχάλης Γιαννάκος, η 14χρονη που μαχαιρώθηκε από άλλη μαθήτρια του σχολείου «νοσηλεύεται εκτός κινδύνου».

Ωστόσο, όπως είπε, «αν η ανήλικη δεν έβαζε το χέρι της στην κοιλιά, μπορεί σήμερα να μιλούσαμε για ένα νεκρό παιδί». Σύμφωνα με τον ίδιο, η 16χρονη μαχαίρωσε τη 14χρονη μεταξύ αντίχειρα και δείκτη.

Παράλληλα, ο ίδιος τόνισε την ανάγκη για άμεσες ενέργειες προκειμένου να αντιμετωπιστούν ανάλογες καταστάσεις και να προστατευτούν οι ανήλικοι μέσα στα σχολικά περιβάλλοντα. Όπως ανέφερε, «συνεχώς στα νοσοκομεία μεταφέρονται τραυματισμένα παιδιά και μάλιστα από τα σχολεία».

Η 16χρονη είχε συλληφθεί άλλες τρεις φορές το 2025

Η ανήλικη δράστιδα, πάντως, είχε παραβατικό παρελθόν και παρόλο που είναι μόλις 16 ετών είχε συλληφθεί άλλες τρεις φορές και μάλιστα σε έναν χρόνο.

Σύμφωνα με το Star, και οι τρεις προηγούμενες συλλήψεις της 16χρονης είχαν γίνει μέσα στο 2025:

-Στις 26 Ιουλίου μαχαίρωσε πρώην συμμαθήτριά της στην περιοχή του Γκύζη. Το παιδί μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο και έκανε 5 ράμματα. «Ήθελα την εκφοβίσω όχι να την τραυματίσω» είχε πει στην Ασφάλεια.

-Στις 6 Σεπτεμβρίου ενεπλάκη σε επεισόδιο μεταξύ ανηλίκων στον Άγιο Παντελεήμονα.

-Στις 19 Οκτωβρίου οι αστυνομικοί της ασφάλειας την εντόπισαν στην πλατεία του Αγίου Παντελεήμονα να έχει πάνω της μαχαίρι 18 εκατοστών.

Όπως αναφέρουν οι πληροφορίες του Star, από το προηγούμενο σχολείο την έδιωξαν πριν από μια εβδομάδα. Eίχε παραβατική συμπεριφορά. Έβαζε φωτιά σε κάδους του σχολείου, έβριζε τους καθηγητές, τους πετούσε αντικείμενα.

Μάλιστα, δυο μέρες πριν αλλάξει σχολικό περιβάλλον, οι καθηγητές βρήκαν κάτω από το θρανίο της ένα μαχαίρι.

Επίσης, στις συνεδριάσεις που γίνονταν για να αλλάξει σχολείο, είχε απειλήσει τους συμμαθητές της να μην ψηφίσουν υπέρ και τους εκβίαζε μέσω social media.