Κύκλωμα με τηλεφωνικές απάτες: Με σοβαρά προβλήματα υγείας πολλά από τα θύματα 

Πάνω από 35 εκατ. ευρώ ήταν η “μπάζα” του κυκλώματος με τις τηλεφωνικές απάτες, με τα μέλη της να αρπάζουν 863.000 ευρώ σε μετρητά και χρυσαφικά από 70χρονη στο Ψυχικό.

Τα μέλη της σπείρας, προσποιούμενα τους λογιστές την οδήγησαν – μέσα σε 48 ώρες – σε δύο υποκαταστήματα τραπεζών και την έπεισαν να τους παραδώσει τα μετρητά που είχε στον λογαριασμό της και τα κοσμήματα από τη θυρίδα της.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Μάλιστα, ο αριθμός των απατών είναι πολύ παραπάνω από 1.089, δεδομένου ότι πολλές δεν καταγγέλθηκαν.

Ο Διευθυντής της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αθηνών, Λάμπρος Κουκούλης, ανέφερε αποκλειστικά στο ΕΡΤnews: «Έχει διαπράξει πάνω από 5.000 απάτες, με το χρηματικό όφελος να υπερβαίνει τα 35 εκατομμύρια ευρώ. Καθημερινά χρησιμοποιούσαν 40 τηλεφωνητές και 150 επιχειρησιακά τηλέφωνα».

Πολλά από τα θύματα των απατεώνων χρειάστηκαν ιατρική βοήθεια με τον κ. Κουκούλη να αναφέρει: «Είτε άμεσα είτε σε βάθος χρόνου, τα θύματα έπαθαν σοβαρές βλάβες στην υγεία τους, όπως ισχαιμικά επεισόδια, κρίσεις πανικού, μελαγχολία, κατάθλιψη».

Καταφύγιο στη Λατινική Αμερική

Ανάμεσα στους 44 συλληφθέντες είναι και 37χρονη πρώην αθλήτρια της ενόργανης γυμναστικής με συμμετοχή σε Ολυμπιακούς Αγώνες. Σύμφωνα με την αστυνομία, ξέπλενε χρήματα για λογαριασμό του 32χρονου αδελφού της, ο οποίος είχε ρόλο εισπράκτορα στη συμμορία.

Η πρώην αθλήτρια είχε μέσα σε 2,5 χρόνια τραπεζικές πιστώσεις ύψους άνω των 400.000 ευρώ.

Ο δικηγόρος της αθλήτριας, Όθων Δημοσθένους, ανέφερε: «Δεν έχει καμία σχέση. Υπάρχει μία τηλεφωνική συνομιλία, η οποία είναι καθημερινότητα στην οποία μπορεί να έρθει οποιοσδήποτε σε επαφή με τα συγγενικά του πρόσωπα».

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ο 32χρονος αδερφός της πρώην αθλήτριας φέρεται να έχει βρει καταφύγιο στη Λατινική Αμερική. Ξέπλενε το μαύρο χρήμα στον τζόγο, στην αγορά ακινήτων και σε επενδύσεις.

Μέλη της συμμορίας ήταν και έντεκα έγκλειστοι φυλακών, καθώς και ιδιοκτήτρια εταιρείας ενοικιάσεων γιοτ που διέθετε οχήματα στους απατεώνες.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η δικογραφία για την υπόθεση αριθμεί πάνω από 30.000 σελίδες.

Τα στοιχεία και οι φωτογραφίες των κατηγορουμένων αναμένεται να δοθούν στη δημοσιότητα και θεωρείται βέβαιο πως θα αναγνωριστούν και από άλλα θύματά τους.